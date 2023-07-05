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Бывший тренер ФК Красава трудоустроился в украинском клубе
Из Второй лиги
Фото: fc.ucsa
Украинский специалист Николай Цымбал назначен на пост главного тренера ФК "ЮКСА", который выступает во Второй лиге.
О сроках контракта не разглашается.
Предыдущим местом работы Цымбала был клуб "Красава" из второго дивизиона Кипра. Командой владеет известный российский видеоблогер Евгений Савин.
С 2019 по 2022 года Николай работал в "Минае". За это время он успел потренировать молодежную и первую команду закарпатского клуба. Входил в штабы Василия Кобина и Владимира Шарана.
К слову, ФК "ЮКСА" ((Украинская христианская спортивная академия) - дебютант Второй лиги Украины. Команда базируется в пристоличной Тарасовке.
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