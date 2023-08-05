Вторая лига. Центральная игра тура в Виннице, львовское дерби в Винниках

В сравнении с предыдущим сезоном увеличился состав участников Второй лиги. В нынешнем чемпионате сразятся 15 клубов. Вашему вниманию анонс первого тура, который будет пропускать "Реал Фарма".

"Скала 1911" - "Кудровка"

06.08.23. 12:30. Стрый. "Сокол"

Встреча команд, которые на этой неделе приятно удивили всех победами в Кубке Украины. "Кудровка" разгромила "Кремень" 3:0, а "Скала 1911" не оставила шансов "Хусту" – 5:2. В составе "Кудровки" стоит отметить Дмитрия Кулика, который вел игру своей команды и забил два гола. Что касается "Скалы 1911", то коллектив из Стрыя запомнился интенсивным футболом, к которому соперник был не готов. В преддверии сезона "Скалу" покинули ряд игроков, составлявших костяк команды, но тренерскому штабу удалось провести качественную селекцию. В этом противостоянии сложно выделить фаворита, но ожидаем, что больше шансов на победу все-таки будет у хозяев.

"Кремень-2" - "Чайка"

06.08.2023. 13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

"Чайка" всегда считалась претендентом на топ-3, но разгромное поражение 0:5 от "Звягеля" в Кубке Украины заставляет задуматься. Коллектив из Петропавловской-Борщаговки выглядел беспомощно, особенно это касается последних 30 минут. Похоже, что команда пока не совсем готова функционально к началу сезона. К тому же, заменить лидеров Литовченко и Пуды тренерскому штабу не удалось. Перед Ярославом Здырко ставит задачу развивать молодежь, которая в будущем должна играть в первой команде. В контрольных матчах лидерами команды были Покась, Гонтарь и Пигарев, забившие по два гола. Ряд игроков из "Кремня-2" получили шанс сыграть в Кубке Украины, но проявить себя не смогли. "Чайка" даже в не лучшей форме должна побеждать, если рассчитывает на что-нибудь в нынешнем сезоне.

"Тростянец" – "Металлург-2"

06.08.2023. 13:30. Тростянец. Стадион им. В.П. Куца

Коллектив из Сумской области после паузы возвращается во вторую лигу. Инфраструктура клуба испытала существенные разрушения, но к началу сезона все удалось восстановить. Новым главным тренером команды стал Валерий Шаповалов, помощник Сергея Лавриненко. Из 25 игроков предыдущего состава только семь футболистов заявили о своей готовности вернуться в "Тростянец". Костяк команды будет составлять молодежь, поэтому ожидать борьбу за топ-3 от подопечных Шаповалова достаточно сложно. Запорожцы в сезон вступают с новым тренерским штабом. Главным тренером команды стал 46-летний Андрей Зубченко. Это местный специалист, выступавший в составе запорожских футбольных клубов "Торпедо" и "Металлург". Что касается кадровых новостей, то известно, что команду покинули Самусев, Москович и Товстоног.

"Нива" - "Звягель"

06.08.2023. 14:00. "Центральный городской стадион" г. Винница

Центральный матч стартового тура пройдет в Виннице. "Звягель" под руководством Юрия Максимова считают одним из главных фаворитов сезона. Команде удалось существенно усилить состав футболистами "Полесья". На сборах "Звягель" не впечатлял, но разгромная победа над "Чайкой" в Кубке подтверждает серьезные амбиции коллектива. Что касается "Нивы", то подопечные Ярошенко по итогам дополнительного времени уступили "Агробизнесу". За игрой было заметно, что у винничан есть существенные проблемы во всех линиях, поэтому работы в нового тренерского штаба еще много. В этом противостоянии должны побеждать гости, ведь они выглядят более сбалансированно и солидно.

"Рух-2" - "Карпаты-2"

07.08.2023. 12:00. Винники. Стадион им. Богдана Маркевича

Львовское дерби нас ожидает в стартовом туре Второй лиги. Для обеих команд это дебют на уровне ПФЛ. Хозяева считаются фаворитами противостояния, ведь в их составе игроки, имеющие опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. К тому же, также стоит отметить старожила Алексея Довгого. "Карпатам-2" будет непросто, ведь их кадровый потенциал самый слабый среди всех клубов Второй лиги. Ожидается, что в стартовом матче сезона победу будут праздновать игроки "Руха-2".

"Васт" - "Дружба"

07.08.2023.13:00. Кагарлык. "Дружба"

Серьезные изменения произошли в николаевском клубе по завершении прошлого сезона. Главный тренер Игорь Ермаков и его ассистент Вадим Шутенко стали помощниками Владислава Лупашко в "Ингульке". Тренером команды сейчас является Артем Чорный. Потери Сартины, Лесняка, Рудика не могли не сказаться на игре николаевского коллектива. Кубковое противостояние с "Мариуполем" (2:5) показало, что "Васту" в этом сезоне будет очень непросто. Состав пока не сбалансирован, особенно это касается защиты, которая слишком много ошибалась. "Дружба" будет дебютировать на профессиональном уровне. Коллектив Киевской области в 2023 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Киевской области. В кубковом матче против "Виктории" (1:2) "Дружба" выглядела довольно неплохо, лидером коллектива был Сомов, на которого возлагают особые надежды. Именно дебютанты второй лиги считаются фаворитами в стартовом туре сезона.

"Локомотив" - "ЮКСА"

07.08.2023. 15:00. Киев. "НТК им. Банникова"

Команда Укрзализныци шокировала многих своей победой в Кубке над "Диназом". Подопечные Руслана Уманца доказали всем, что их недооценивать не нужно. Костяк "Локомотива" составляют собственные воспитанники, а также молодые футболисты, которые были подписаны летом. Однако также есть и опытные игроки. Киевляне запомнились организованной игрой в защите, но с нападением прогнозировано есть проблемы. "ЮКСА" имеет в своем составе опытных футболистов, поигравших в УПЛ. К тому же известно, что на просмотре есть четверо бразильцев. С таким кадровым потенциалом у подопечных Цымбала есть все шансы уже в дебютном для себя сезоне среди профессионалов побороться за повышение в классе.