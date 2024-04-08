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СМИ: Шаран примет второлиговский Звягель
Замена Сергею Шищенко, который ушел в Полесье
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Известный украинский тренер Владимир Шаран возглавит второлиговый
На этой должности он сменит Николая Гибалюка, который после ухода в "Полесье" Сергея Шищенко исполнял обязанности главного тренера.
Отмечается, что перед Шараном, как и перед его предшественниками, будет стоять одна задача - выход в Первую лигу.
Напомним, что сейчас "горожане" занимают второе место, уступая три очка клубу ЮКСА, но имея игру в запасе.
Последним клубом Владимира Шарана был "Минай", который он покинул в ноябре прошлого года.
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