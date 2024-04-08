СМИ: Шаран примет второлиговский Звягель

Известный украинский тренер Владимир Шаран возглавит второлиговый "Звягель ", сообщает Foot Boom.

На этой должности он сменит Николая Гибалюка, который после ухода в "Полесье" Сергея Шищенко исполнял обязанности главного тренера.

Отмечается, что перед Шараном, как и перед его предшественниками, будет стоять одна задача - выход в Первую лигу.

Напомним, что сейчас "горожане" занимают второе место, уступая три очка клубу ЮКСА, но имея игру в запасе.

Последним клубом Владимира Шарана был "Минай", который он покинул в ноябре прошлого года.