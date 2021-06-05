Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в квалификации на ЧМ-2021 с Португалией и Турцией

По итогам жеребьевки отборочного этапа на Чемпионат Мира-2021 по пляжному футболу сборная Украины попала в группу А вместе с Португалией и Турцией. Четвертый участник квартета будет определен после предварительного раунда.

"Сине-желтые" находились во второй корзине, португальцы в первой, а турки в третьей.

Всего было создано четыре группы. Восемь первых и вторых мест сыграют стыковые матчи. В итоге только четыре европейские сборные представят континент на следующем Чемпионате Мира.

Матчи отбора пройдут 17-27-го июня в португальском Назаре. Главный тренер сборной Украины Николай Костенко прокомментировал факт домашнего поля для португальцев:

"Сложностей нам придаст то, что мы играем с Португалией у нее дома. За хозяев будут болельщики, знакомое поле и несколько специфические мячи, обычно там перекачанные. К этому нужно адаптироваться. Ну и плюс судьи, на которых фанаты очень давят. Арбитры стараются быть объективными, но иногда все же принимают непонятные решения", - сказал наставник.

В рамках подготовки к международным отборам сборная Украины 8-9 июня проведет сборы в Кишиневе, где дважды встретится с командой Молдовы. Напомним, что "сине-желтые" 16-20 июня проведут квалификационные матчи в Евролигу-2021. Соперниками станут Португалия, Германия и Азербайджан.

Финальная часть Чемпионата Мира-2021 состоится в Москве 19-29 августа.