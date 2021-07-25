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Сборная Украины одержала волевую победу на Кубке Независимости-2021

Пляжный футбол
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Сейчас "сине-желтые" - главные претенденты на победу

Сборная Украины одержала волевую победу на Кубке Независимости-2021

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

После разгрома турков в первом туре Кубка Независимости-2021, сборная Украины обыграла и команду Омана, участника Чемпионата Мира-2021.

Первыми счет открыли гости уже на третьей минуте встречи, однако к концу первого тайма украинцы восстановили преимущество благодаря мощному удару Корнейчука. Во второй части встречи "сине-желтых" вперед вывел опытный голкипер Сидоренко, мощно пробив в угол ворот своего партнера по амплуа из центра поля. Окончательную точку в матче поставил ветеран Андрей Борсук.

Это уже вторая победа подопечных Костенко на Кубке Независимости-2021, который проходит в киевском Гидропарке в честь 30-летия Независимости Украины. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют против сборной ОАЭ сегодня в 15:30.

Украина - Оман 3:1

Голы: Корнийчук (7), Сидоренко (15), А. Борсук (31) - Абдулла (3).

Украина: Сидоренко, Неруш, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Пашко, Заворотний, Медведь

Турнирная таблица

И В ВО ВП ПП ПО П М О
1 Украина 2 2 0 0 0 0 0 11—4 6
2 Турция 2 1 0 0 0 0 1 8—11 3
3 ОАЭ 2 1 0 0 0 0 1 5—6 3
4 Оман 2 0 0 0 0 0 2 2—5 0
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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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