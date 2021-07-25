Сборная Украины одержала волевую победу на Кубке Независимости-2021
Сейчас "сине-желтые" - главные претенденты на победу
УАФ/Павло Кубанов
После разгрома турков в первом туре Кубка Независимости-2021, сборная Украины обыграла и команду Омана, участника Чемпионата Мира-2021.
Первыми счет открыли гости уже на третьей минуте встречи, однако к концу первого тайма украинцы восстановили преимущество благодаря мощному удару Корнейчука. Во второй части встречи "сине-желтых" вперед вывел опытный голкипер Сидоренко, мощно пробив в угол ворот своего партнера по амплуа из центра поля. Окончательную точку в матче поставил ветеран Андрей Борсук.
Это уже вторая победа подопечных Костенко на Кубке Независимости-2021, который проходит в киевском Гидропарке в честь 30-летия Независимости Украины. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют против сборной ОАЭ сегодня в 15:30.
Украина - Оман 3:1
Голы: Корнийчук (7), Сидоренко (15), А. Борсук (31) - Абдулла (3).
Украина: Сидоренко, Неруш, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Пашко, Заворотний, Медведь
Турнирная таблица
|И
|В
|ВО
|ВП
|ПП
|ПО
|П
|М
|О
|1
|Украина
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11—4
|6
|2
|Турция
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8—11
|3
|3
|ОАЭ
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5—6
|3
|4
|Оман
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2—5
|0
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