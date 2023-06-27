Сборная Украины по пляжному футболу с победы стартовала на Европейских Играх
Обыгранная сборная Италии
Во вторник, 27 июня, стартовал турнир по пляжному футболу на Европейских Играх 2023 года. Участие в нем принимает и сборная Украины.
Сине-желтые попали в группу В с Италией, Швейцарией и Молдовой. В первом туре подопечные Николая Костенко встретились со Скуадрой Адзуррой.
Уже к 5-й минуте украинцы вели 2:0 благодаря голам Юрия Щерицы и Ярослава Заворотного, однако соперник мгновенно один гол отыграл. Перед первым перерывом Олег Зборовский снова увеличил преимущество Украины до двух голов.
Во втором периоде зрители увидели только один результативный удар – Италия сократила отставание. А в начале третьей 12-минутки итальянцы не только сравняли, но и вышли вперед. Но на 28-й минуте Андрей Борсук реализовал пенальти и сделал счет 4:4. А уже через минуту Андрей Пашко снова вывел сине-желтых вперед. Затем еще и Максим Войток закрепил преимущество.
Итальянцы, правда, не сдавались до последнего и на предпоследней минуте забили свой 5-й мяч, но ничью не спасли.
Пляжный футбол. Европейская игра. Группа В. Первый тур
Италия – Украина 5:6
Голы Украины: Щерица 3, Заворотный 5, Зборовский 12, Барсук 28, Пашко 29, Войток 34
Следующий матч сборная Украины сыграет уже завтра в 18.30 со сборной Швейцарии.
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