Сборная Украины по пляжному футболу с победы стартовала на Европейских Играх

Во вторник, 27 июня, стартовал турнир по пляжному футболу на Европейских Играх 2023 года. Участие в нем принимает и сборная Украины.

Сине-желтые попали в группу В с Италией, Швейцарией и Молдовой. В первом туре подопечные Николая Костенко встретились со Скуадрой Адзуррой.

Уже к 5-й минуте украинцы вели 2:0 благодаря голам Юрия Щерицы и Ярослава Заворотного, однако соперник мгновенно один гол отыграл. Перед первым перерывом Олег Зборовский снова увеличил преимущество Украины до двух голов.

Во втором периоде зрители увидели только один результативный удар – Италия сократила отставание. А в начале третьей 12-минутки итальянцы не только сравняли, но и вышли вперед. Но на 28-й минуте Андрей Борсук реализовал пенальти и сделал счет 4:4. А уже через минуту Андрей Пашко снова вывел сине-желтых вперед. Затем еще и Максим Войток закрепил преимущество.

Итальянцы, правда, не сдавались до последнего и на предпоследней минуте забили свой 5-й мяч, но ничью не спасли.

Пляжный футбол. Европейская игра. Группа В. Первый тур

Италия – Украина 5:6

Голы Украины: Щерица 3, Заворотный 5, Зборовский 12, Барсук 28, Пашко 29, Войток 34

Следующий матч сборная Украины сыграет уже завтра в 18.30 со сборной Швейцарии.