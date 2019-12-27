Полузащитник Александрии: Динамо, так Динамо

Центральный хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин поделился мыслями о предстоящем противостоянии своей команды с киевским "Динамо" в 1/4 Кубка Украины.

Дмитрия спросили, удалось его команде со жребием.

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- Повезло или нет, узнаем после того, как сыграем против "Динамо".

Жребий воспринимаем таким, какой он есть. "Динамо", значит, "Динамо". Посмотрим, как мы и как "Динамо" подготовимся к этому противостоянию. Страха перед соперником нет.