Назначены судьи на матчи 1/4 Кубка Украины, в двух будет работать VAR

Комитет арбитров УАФ определился с бригадами рефери, которые завтра и послезавтра, 11 и 12 марта, будут обслуживать матчи 1/4 Кубка Украины.

В двух матчах, в среду "Динамо" - "Александрия", а в четверг - "Десна" - "Ворскла", будет работать система видеопросмотра VAR.

Также, как сообщил сегодня комитет УАФ, в составе произошла замена. Главным судьей в матче "Минай" - "Ингулец" должен был работать Денис Шурман. Однако, как говорится в сообщении комитета, "в связи с семейными обстоятельствами" его заменено Александром Омельченко.

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11 марта (среда)

15:00 "Минай" (Минай) - "Ингулец" (Петрово). Главный арбитр - Омельченко О. (Славянск), помощники - Журыбида В. (Луцк), Дебенко И. (Ивано-Франковск), Блавацкий Г. (Львов), Шандор А. (Львов).

18:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь" (Мариуполь). Главный арбитр - Пасхал И. (Херсон), помощники - Марулин С. (Херсонская обл.), Чертоляс М. (Херсон), Кривушкин Д. (Харьков), Покидько И. (Полтава).

19:30 "Динамо" (Киев) - "Александрия" (Александрия). Главный арбитр Романов В. (Днепр), ассистенты - Шлончак С. (Черкассы), Володин В. (Херсон), Дердо О. (Черноморск), Швецов В. (Одесса). Арбитры VAR - Бойко С. (Киевская обл.), Скрипка А. (Кропивницкий), Петров В. (Харьков)

12 марта (четверг)

19:00 "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава). Главный арбитр - Арановський Е. (Киев), помощники - Жуков А. (Харьков), Куцев В. (Киев), Деревинский О. (Киев), Годулян В. (Одесса). Арбитры VAR - Балакин М. (Киевская обл.), Алехин И. (Хмельницкий), Дердо В. (Черноморск).