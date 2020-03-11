Чеснаков: Не зря мы бегали по турецким пляжам

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины с "Десной".

— Владимир, "Ворсклу" в Кубке Украины ждем матч против "Десны". Как расцениваете шансы своей команды в игре с одним из лидеров чемпионата Украины?

— Шансы есть всегда, и до игры они равны. Мы с уважением относимся к "Десне", это грозный соперник, который показывает хорошую игру. Мы же тоже будем нацелены на то, чтобы выйти на поле и показать хорошую игру.

— У "Ворсклы" есть приоритет в турнирах – Кубок Украины или чемпионат?

— Нет, мы будем стараться пройти в следующий раунд.

— В таком плотном игровом графике успеваете восстановиться и подготовиться к игре с "Десной" в Кубке?

— Да, согласен, что в эти две недели у нас насыщенный график. Пожалуй, впервые так в нынешнем сезоне. Думаю, что пока что мы с ним справляемся.

— После матча с "Шахтером" через три дня "Ворскла" не смогла выстоять в Мариуполе…

— На мой взгляд, поражения в том матче мы не заслуживали. "Ворскла" играла неплохо, но счет оказался в пользу соперника. "Мариуполь" реализовал свои шансы. Считаю, что мы не успели эмоционально восстановиться после "Шахтера", плюс сказалась тяжелая дорога в Мариуполь.

— "Ворсклу" зимой возглавил новый тренер. Что привнес в команду Юрий Максимов?

— Мы прошли хорошие сборы, соглашусь с мнением экспертов, что в физическом плане "Ворскла" стала выглядеть лучше и это сказалось на результатах. Получается, не зря бегали по турецким пляжам. Команда сплотилась и сейчас сосредоточена на решении турнирных задач.

— Во второй шестерке будете думать, как не вылететь из УПЛ?

— Да, все-таки задачу сохранить прописку в УПЛ мы еще не решили и это остается главной целью. Самое главное, что мы уже не проигрываем так часто, как раньше. Игра налаживается, надеюсь, мы продолжим прогрессировать и дальше.