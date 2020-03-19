Степанюк: Пообщались между собой и решили, что надо выиграть Кубок Украины

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал о целях и задачах команды на оставшеюся часть сезона.

"Вообще-то перед нами поставлена задача не вылететь в Первую лигу. Но мы, футболисты, пообщавшись между собой, решили, что надо выиграть Кубок Украины и побороться за 7-8 место, чтобы выйти в плей-офф.

Понятно, что это нелегко. Но лично я верю, что все реально, тем более отрыв соперников не столь велик", - сказал Степанюк.

Напомним, что на данный момент в связи с пандемией короновируса все футбольные соревнования в Украине приостановлены.