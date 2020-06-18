Герой футбольного дня. Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд провел великолепный матч против "Миная". Кроме двух забитых мячей, датский полузащитник заработал пенальти, который "благополучно" "запорол" Фран Соль, а в начале второго тайме мог в свой актив записать еще и результативную передачу, если бы арбитры не увидели у Беньямина Вербича небольшой офсайд.

Но и чисто двух голов и 72-х проведенных на поле минут хватило для того, чтобы заслужить звание одного из самых ценных игроков поединка. Герой? В этой локальной ситуации – бесспорно, да. Однако если смотреть на киевский этап карьеры Микеля Дуэлунда глобально, то не все так однозначно.

В прошлом году ему досаждали травмы и этим можно объяснить редкие выходы на поле. Однако низкое доверие тренерского штаба к датчанину нынче удивляет. Тем более, что в основе играют игроки, которые отнюдь не сильнее Микеля по индивидуальному уровню, а Алексей Михайличенко не устает подчеркивать, что шансы будут получать все. Если не принимать во внимание поединок против "Миная", то Дуэлунд сыграл в 2020-м году только 168 минут: 65 – против "Ворсклы", 87 – против "Колоса". В матчах же с "Днепром-1", "Шахтером" и "Александрией" (дважды) получал крохи.

Отдельно надо обратить внимание на то, что после выхода из карантина датчанин почти не играет в чемпионате: вышел на две минуты против "Шахтера" и на шесть минут – против "Александрии". Это при условии, что на зимних подготовительных сборах Миккель играл много и был одним из лучших в обойме "Динамо".

Жизнь Дуэлунду осложняет тот нюанс, что на его любимой позиции освоился один из лидеров и стержневых футболистов "Динамо" Виталий Буяльский. Поэтому активность в кубковом поединке, в котором Миккель получил шанс, легко объясняется желание доказать тренерскому штабу свою конкурентоспособность. Показательным получился момент на 35-й минуте, когда Дуэлунд "обокрал" голкипера "Миная" Поповича, но не сбросил мяч Солю, который находился рядом и мог пробить сразу, не дожидаясь, пока голкипер вернет себе контроль над воротами. Дуэлунд решил пробить сам и упустил момент. Хотя была возможность отдать передачу еще и направо.

Во втором тайме он больше играл в пас и оставил после себя еще более приятное впечатление. Однако это всего лишь "Минай" – команда, которая не может выступать в плоскости "Динамо" достойным мерилом. Микелю Дуэлунду нужно цепляться за свои шансы в поединках с более статусными соперниками. Хотя шансов таких после карантина от тренерского штаба мало, поэтому приходится довольствоваться ролями второго плана.

Хотя игрок этот – с футбольным интеллектом и техникой. Такой ресурс способен разнообразить действия "Динамо".