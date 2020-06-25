СМИ: Финал Кубка Украины с вероятностью 99% перенесут из Львова в Харьков

Финал Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", во второй раз перенесут. Поединок, который должен пройти 8 июля во Львове, пройдет в другом городе, сообщает 24 канал.

В Львовской ассоциации футбола подтвердили информацию, что финал на "Арене Львов" не состоится.

Правда, в Украинской ассоциации футбола сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально. Судьбу места проведения финала будут решать 26 июня.

При этом, по информации источника, с вероятностью 99% поединок состоится в Харькове. Вероятно, поединок пройдет на ОСК "Металлист".

Финальный матч переносят также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области. По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине.