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СМИ: Финал Кубка Украины с вероятностью 99% перенесут из Львова в Харьков

Кубок Украины
(3 голосов)

Все из-за сложной эпидемиологической ситуации

СМИ: Финал Кубка Украины с вероятностью 99% перенесут из Львова в Харьков
Новина українською

Финал Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", во второй раз перенесут. Поединок, который должен пройти 8 июля во Львове, пройдет в другом городе, сообщает 24 канал.

В Львовской ассоциации футбола подтвердили информацию, что финал на "Арене Львов" не состоится.

Правда, в Украинской ассоциации футбола сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально. Судьбу места проведения финала будут решать 26 июня.

При этом, по информации источника, с вероятностью 99% поединок состоится в Харькове. Вероятно, поединок пройдет на ОСК "Металлист".

Финальный матч переносят также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области. По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине.

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В статье: Ворскла (Полтава) Арена Львов ОСК "Металлист" Динамо (Киев)
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Источник:
Спорт24

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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
25.06.2020 в 22:40
Давайте уже в Брест или Минск,там хоть на футбол прийти можно,в живую посмотреть
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2020 в 22:43
Ти ще в Ростов запропонуй
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2020 в 22:37
Могли би у Сумах зіграти. Там сучасний стадіон на 25 тис.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.06.2020 в 22:10
Ну так, "тягнуть" Динамо до перемоги. # суркісвсьокупіл". На кому шапка горить?
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+1
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