Бабич: 16-летний вратарь Ворсклы оказался по-хорошему отмороженным

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич вспомнил кубковый полуфинал против "Ворсклы" (1:1, 2:3 по пенальти).

— Как команда пережила вылет из полуфинала Кубка Украины?

— Мы очень хотели и мечтали выиграть этот матч. Целенаправленно готовились к "Ворскле". Но у нас есть и чемпионат, в котором стоит задача. Нас ждут впереди другие очень ответственные игры.

— Первый тайм с "Ворсклой" у вас получился лучше, чем второй. С чем это связано?

— Мы хорошо отыграли 65-70 минут. Контролировали мяч, были тактические задумки, которые ребята выполняли. Многое получалось, потому что было быстрое поле.

— Почему по ходу игры вы поменяли лидеров?

— Мы сделали вынужденные замены Яворского и Мишнева. Я считаю, что с уходом этих двух футболистов и поменялся рисунок игры. Рисковать здоровьем футболистов не хотелось. Это были вынужденные замены.

— Пенальти перед игрой вы отрабатывали?

— Каждую тренировку — нет, не отрабатывали. Ребята били пенальти накануне. У нас на каждой тренировке есть индивидуальная работа, где ребята выполняют и пенальти, и штрафные.

— Удивлены вратарем "Ворсклы" Павлом Исенко? Знали, что у тренера "Ворсклы" Максимова есть такой козырь?

— Могу сказать, что приятное впечатление он оставил. Никто не рассчитывал, никто не думал, что он выйдет на пенальти. Никто не думал, что выйдет молодой вратарь. Это очень здорово, что есть молодежь, которая растет. И самое главное, чтобы он на этом не останавливался.

Очень сильно сыграли факторы психологии наших молодых футболистов и молодого вратаря. Исенко оказался уравновешенным, спокойным, стойким и отмороженным — в хорошем смысле этого слова.

Видно было, что вратарь "Ворсклы" вышел раскрепощенным. А наши футболисты были закрепощенными, переживали. Давление и ответственность за результат очень сильно сказываются на молодых футболистах.