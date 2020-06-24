Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пенальти 2:3). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Полтавская Ворскла в полуфинале Кубка Украины на выезде соперничала с Мариуполем.
Упорный поединок перешел в овертайм, а затем и в серию пенальти, где героем стал 16-летний кипер полтавчан Павел Исенко, которого тренерский штаб выпустил именно под эту серию.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пенальти 2:3)
Голы: Сергей Горбунов 37 - Ибрахим Кане 80 (пен.)
Серия пенальти: 0:1 - Пуцлин, 0:1 - Кулаков (вратарь), 0:1 - Шехич (выше), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, 2:3 - Игнатенко (вратарь), 2:3 - Баенко (вратарь), 2:3 - Корниенко (вратарь)
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