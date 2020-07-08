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Ковпак: Динамо фаворит, но удача улыбнется Ворскле в серии пенальти

Кубок Украины
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Форвард считает, что судьба финала решится в серии пенальти

Ковпак: Динамо фаворит, но удача улыбнется Ворскле в серии пенальти
Новина українською

Экс-нападающий "Ворсклы" и сборной Украины Александр Ковпак спрогнозировал, как может сложиться финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой".

"По именам "Динамо", конечно, сильнее "Ворсклы" и является фаворитом финала. Думаю, киевляне будут диктовать свои условия на поле. Но по желанию, мотивации и настрою полтавчане точно "Динамо" не уступят. На кону серьезный трофей.

Что касается финансового стимулирования "Ворсклы" в один миллион гривен на матч с "Динамо", то этот факт не будет главенствующим. Но может стать хорошим дополнительным бонусом. У "Ворсклы" и без миллиона есть шанс войти в историю и спустя 11 лет подарить Полтаве снова Кубок страны.

Тяжело прогнозировать, как сложится игра, но, мне кажется, основное время завершится вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнется "Ворскле", – отметил Ковпак.

Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Ковпак Динамо (Киев)
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