Дмитрий Резник: После финала уснул в пять утра

Голкипер полтавской "Ворсклы" мечтал этим летом пополнить пока еще небогатый список своих титулов очередным - обладателя Кубка Украины. Но положить в домашнюю коллекцию рядом с медалью чемпиона мира среди молодежных команд (U-20) еще одну ценную награду ему, увы, не удалось. Несмотря на уверенную игру в основное и дополнительное время, а затем и в серии послематчевых пенальти кубкового финала с киевским "Динамо", почетный трофей достался сопернику.

- В Кубке Украины у нас остался единственный матч, и все наши надежды мы связывали с ним, - рассказывает 21-летний страж ворот полтавской команды. - Но увы, так сложилось в финале, что дошло дело до пенальти - а это лотерея. В ней на первый план выходит психология. Неприятный момент… Но это футбол, так что все нормально. Двигаемся дальше, ведь на этом жизнь не заканчивается.

- Быстрый гол нападающего вашей команды Руслана Степанюка добавил уверенности?

- Разумеется. Любой гол в начале матча добавляет уверенности команде. Если и были опасения по поводу того, что после забитого гола мы остановимся, то они оказались напрасными. Ребята старались. Хоть потом и пропустили, но все равно дотерпели и доиграли до конца.

- После отраженных опаснейших ударов в исполнении Александра Сироты и Беньямина Вербича в первой половине первого тайма вы, похоже, поймали кураж?

- Может быть, и так. Я делал свою работу так, как умею. Мы ведь тренируемся для того, чтобы отбивать мячи. Возможно, в тех моментах не обошлось и без доли везения.

- Когда стали чувствовать большее волнение - перед приближением дополнительного времени или серии послематчевых пенальти?

- Не сказал бы, что в игре было какое-то волнение. Другое дело - перед матчем. Мандражом это не назовешь, тут что-то из области психологии. В столь ответственных поединках главное, чтобы переживания и волнения не переходили в страх. Думаю, что у нас по этой части все получилось. Даже несмотря на поражение, мы проявили старание и, полагаю, достойно провели финал. Надеюсь, всем было интересно наблюдать за этой игрой. Ради этого мы и играем в футбол.

- А какие были у вас ощущения перед пробитием послематчевых пенальти?

- Было лишь легкое переживание, не более того. Я понимал, что пенальти - это лотерея, в ней уже кому больше повезет. Кому Бог даст - тот и выиграет.

- На случай футбольной лотереи тренерский штаб "Ворсклы" готовил вашего младшего коллегу Павла Исенко. Однако до этого дело не дошло из-за непредвиденной травмы Степанюка и последовавшей в связи с этим его вынужденной замены. Такой неожиданный поворот событий из колеи вас не выбил?

- Нисколько. Я готовился максимально, ведь нельзя рассчиытвать только на то, что отыграю 119 минут и избежав какого-нибудь форс-мажора, заменюсь. Готов был к любому повороту событий, ведь в футболе случаются разные непредсказуемые ситуации.

- Определяли для себя тактику в серии пенальти по каждому бьющему или в целом?

- Мы подробно разбирали, кто из игроков "Динамо" и куда будет бить. Профессионализм и высокое мастерство, как видите, сыграли свою роль.

- Недавно завершивший активные выступления в большом футболе ваш коллега Рустам Худжамов после вчерашнего финала сказал, что бьющие пенальти не оставляли шансов вратарям. С его мнением согласны?

- Конечно, было тяжело. Если посмотреть всю серию пенальти, то в основном все удары приходились под перекладину. Любой вратарь не отбил бы. С одиннадцатиметрового расстояния тяжело среагировать и допрыгнуть до "девятки". Чтобы отбить такой удар, нужно либо там стоять, либо совершить какой-то сумасшедший прыжок.

- Отразив пенальти в исполнении Виталия Миколенко вы на какое-то время сохранили шанс для своей команды, но все перечеркнул слишком уж небрежный удар Владимира Баенко. На него обиды у команды нет?

- Нет, конечно. Все понимают и входят в его положение. Многие мастеровитые футболисты не забивали пенальти, в том числе и в решающих матчах. Да, это был финал, но это ведь не значит, что если Баенко не забил, то он какой-то изгой и нужно на него накинуться, выругать или побить. Понятное дело, что нет. Мы ведь одна команда, и проигрываем, как и выигрываем, все вместе. Вчерашний матч - это уже история. Мы о нем забыли и двигаемся дальше.

- Вам пришлось промахнувшегося одноклубника успокаивать?

- В такие моменты важно не трогать человека укорами, не нагнетать ситуацию, а наоборот - поддержать. Чтобы не сломался психологически. Вот тогда все будет нормально.

- После завершения матча к вам, сидящему на газоне стадиона, подошел динамовский коллега по амплуа Георгий Бущан. Что он вам сказал?

- Кроме него подошел еще и другой кипер "Динамо" - Денис Бойко. Они мне сказали: "Парень, ты молодой и у тебя еще много игр впереди, так что не расстраивайся. Ты молодец, хорошо "отстоял"!". Я благодарен им за поддержку. После их слов на душе стало полегче и немного "отпустило".

- Больше остальных наверняка был расстроен Павел Исенко.

- Даже не знаю. Это вам нужно у него спросить, ведь в тот момент я не смотрел, кто как расстроен, так как сам был не в лучшем настроении.

- Как прошла ночь после финала?

- Тяжело. Ведь домой отправились вскоре после окончания матча, а ночные переезды утомительны. В автобусе все молчали, думая о том, как бы поскорее забыть этот финал. Понятно, что для этого нужно, чтобы прошло какое-то время. В Полтаву вернулись в четыре часа утра, после чего разъехались по домам.

- Уснуть сразу эмоции наверняка не позволяли?

- Где-то минут двадцать еще думал об игре, а лег около пяти утра. На тот момент уже не было ни моральных, ни эмоциональных сил. Глаза просто закрылись - и я уснул.

- А сейчас хотел бы вернуться к теме триумфального полуфинала в Мариуполе. Не могу не полюбопытствовать: кто перед кем выставлялся - герой матча голкипер Исенко перед командой или команда перед ним?

- (Смеется). Да никто ни перед кем не выставлялся! Просто похвалили Пашу и предостерегли от издержек в связи с повышенным вниманием к нему, обрушившегося в одночасье. Главное - не взлететь высоко. А на тот момент мы уже настраивались на финал, думая только об игре с "Динамо".

- Тема молодого вратаря долгое время обсуждалась в СМИ. Так и до звездной болезни недалеко…

- Тут уже все зависит лишь от его человеческих качеств. Мы его настраиваем на то, чтобы он не расслаблялся, а наоборот - работал еще больше в два раза, доказывая свою состоятельность. И чтобы ни в коем случае не думал о том, что Паша, мол, все умеет - и теперь он звезда, царь и бог. Исенко - парень смышленный, все понимает. Старательно работает, выкладывается на каждой тренировке. Он - молодец.

- Правда, что в связи со сходством с норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" его в команде стали называть Холландом?

- (Улыбнулся). Да, называли: Васильич (ассистент главного тренера Виктор Уляницкий - Прим. В.К.) пару раз сказал, что Паша - младший брат норвежца.

- Тот факт, что матч столь высокого уровня прошел без зрителей, огорчил?

- Конечно! Без зрителей совсем другой антураж, совсем другие эмоции. Одно дело, когда пустые трибуны, а совсем другое, когда они заполнены - это высший пилотаж! Мы ведь ради того и играем, чтобы стадионы были заполнены.

- Насколько сложным для "Ворсклы" выдался путь к финалу?

- Ох, тяжелый путь! Особенно если учесть наши выступления в чемпионате. Осеннюю его часть мы провалили, и были даже мысли о том, как бы не "вылететь". Но пришел Вильевич (главный тренер Юрий Максимов - Прим.В.К.), который дал нам второй толчок, после чего мы начали биться до конца. Понимали, что вылазить из ямы будет тяжело, и поэтому настраивались на каждую игру. Потихоньку, с потом и кровью, мы пробились и в розыгрыше Кубка до финала. Каждый из соперников, с кем приходилось встречаться в рамках этого турнира - "Колос", "Десна" и тот же "Мариуполь" доставили нам немало хлопот. Во всех приходилось биться, легко не было ни с кем - это уж точно. У коваливской и черниговской команд выиграли с минимальным счетом 1:0, а у мариупольской - по пенальти. До финала ведь просто так не доберешься.

- Кто болел за вас во вчерашнем матче у экрана телевизора?

- О-о-о! Все - и моя девушка, и семья, и много друзей. Перед игрой они писали мне сообщения в соцсетях, в которых желали удачи. Я благодарен всем им за поддержку.

- Желаю, чтобы интересных финалов на вашем футбольном веку было немало. И непременно с положительным итогом.

- Спасибо большое.