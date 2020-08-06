Определены даты первого и второго этапов Кубка Украины 2020/2021

Дирекция по проведению Кубка Украины определила сроки первого и второго этапов турнира сезона-2020/2021. Каждый этап будет состоять из одного матча.

Первый этап планируется провести 25-26 августа. В нем предполагается участие клубов Первой и Второй лиги, а также любительских команд.

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Второй этап запланирован на 29-30 августа. В нем примут участие победители первого этапа и 4-5 команд УПЛ, у которых будут самый низкий рейтинг среди всех участников элитного дивизиона чемпионата страны.

Окончательно структуру соревнований и количество участников будет определено после того, как ПФЛ сформирует состав участников в Первой и Второй лигах.