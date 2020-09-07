Подолье и Чернигов будут дисквалифицированы из Кубка Украины

В среду 9 сентября состоится очередное заседание КДК УАФ на котором, среди прочих вопросов, будет обсуждаться и дисквалификация двух проштрафившихся клубов в Кубке Украины .

Так, формально будет оформлено поражение ФК "Чернигов", который не смог приехать на матч 1-го квалификационного раунда Кубка на матч с винницкой "Нивой". Гостям будет засчитано техническое поражение.

Также будет рассмотрен вопрос с участием в матче "Подолье" - "Прикарпатье" 1:1 (по пен. 8:7) игрока хозяев Яна Морговского. Хавбек был удален в кубковом матче прошлого сезона с "Волынью" 1:1 (4:5 по пен) , однако вышел в недавнем матче, не отсидев дисквалификацию.

Согласно букве регламента, "Подолью" должно быть засчитано техническое поражение, и в следующий раунд должно пройти "Прикарпатье".