Кубок Украины. Кривбасс не заметил сопротивление Таврии

Симферопольская "Таврия" приехала в гости к "Кривбассу". Согласитесь, такая громкая вывеска ностальгическим порывом возвращает в 2012-й год. Однако нет, сейчас уже сентябрь 2020-го, а в кубковом матче встретились две второлиговые команды. Команды, которые сейчас на совсем разных уровнях.

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Криворожский коллектив, благословленный легким движением руки Президента, в прекрасной форме, идет без потерь во регулярном чемпионате и подходил к встрече безоговорочным фаворитом. Чтобы подтвердить эти слова им понадобилось каких-то три минуты - Черний получил передачу от партнера и спокойно отправил круглого в ворота Онопко. Константин продолжил быть главным действующим лицом на поле и практически в одиночку уничтожил интригу, сделав дубль к середине тайма. 2:0 на 21-й минуте - интрига в матче умерла очень быстро.

Хозяева матча не щадили своего соперника, продолжая активно играть на их половине поля. Моментов было достаточно и счет стал крупным уже во второй половине - в этот раз забил не Черний, награду "герой эпизода" получил Дедяев, который нанес точный удар после скидки товарища. Оборона "Таврии" в этом эпизоде молча наблюдала взятие своих ворот. За шесть минут до конца встречи успел забить еще и Пятов.

Легкая победа "Кривбасса", которая вряд ли удивит кого-то из зрителей. Криворожский коллектив выходит в следующий этап, где их точно будут ждать более серьезные соперники.

Кубок Украины, 2-й раунд

"Кривбасс" - "Таврия" 4:1

Голы: Черний 3, 20, Дедяев 71, Пятов 84 - Соколан 90

"Кривбасс": Злотар, Сокол, Заименко, Воронин, Дедяев, Рябов, Григорик, Яровой, Черний, Горват, Бука

"Таврия": Онопко, Макарченко, Золотухин, Масалов, Гриппа, Захарченко, Окатый, Клочко, Чмеленко, Максименко, Фетисов