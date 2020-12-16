  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кубок Украины. VAR-ианты есть всегда, Десна 0:1 Заря
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. VAR-ианты есть всегда, Десна 0:1 Заря

Кубок Украины
(4 голосов)

Когда герой и антигерой один человек

Кубок Украины. VAR-ианты есть всегда, Десна 0:1 Заря
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Составы обеих команд, которым выпало закрывать официальный 2020-й год в украинском футболе, были "полуторными". Главная же новость из расположения "Зари" пришла ранним утром, оказывается главный тренер Виктор Скрипник не отправился в Киев с командой из-за вечернего рандеву с президентом клуба Евгением Геллером.

Читайте также Десна - Заря. Текстовая онлайн трансляция матча

Александр Рябоконь решил серьезно видоизменить стартовый состав "Десны" по сравнению с матчем против "Мариуполя" (2:0). Но главное, что в нем оказались Егор Картушов и Филип Будковский, которые в воскресном матче резко повернули ход игры после перерыва в пользу своей команды. Впрочем, кадровые перестановки были также связаны со сменой расстановки на 3-4-2-1, специально под "Зарю". Тройка ценрбеков уже приносила черниговскому клубу успех против луганчан в первом туре чемпионата (3:1).

Скрипник все же успел к началу матча и присутствовал на скамейке. К тому же, по сообщениям Виктора Вацко при комментировании матча, привез наставник своим подопечным хорошие новости по части премиальных. Так что преимущество гостей на старте марта было легко объяснимым. К тому же хорошо работали вингеры, за счет чего Гладкому удавалось регулярно получать мяч. Одна из передач на центрфорварда закончилась пенальти и Владлен Юрченко ударом вприпрыжку с точки открыл счет.

У "Десны" и дальше мало что получалось в атаке, так что до конца первого тайма создать какие-либо моменты у ворот Шевченко удавалось лишь когда арбитр позволял номинальным хозяевам слишком многое в борьбе с вратарем. Но даже в тех эпизодах надежно действовали защитники "Зари", блокировавшие удары соперника.

В перерыве тренера замен не сделали и второй тайм начался с того же, чем закончился первый - банальных атак "Десны", в которых какая-либо опасность создавалась исключительно после силовых подач со стандартов и прессинга вратаря. Однако взорвал поединок эпизод с фолом, либо все же с опасной игрой, Владлена Юрченко. В борьбе за мяч с Огирей хавбек "Зари" этот самый мяч достал, но Денис Шурман находился рядом и расценил это как опасную игру, наградив Юрченко желтой карточкой. Матч возобновился, но тут в ухо главному арбитру последовала подсказка VAR-коллеги, который посоветовал пойти и пересмотреть все самолично. Шурман посмотрел стоп-кадры, после чего уверовал в то, что Владлен все же сыграл в соперника (хоть по факту зацепил его минимально) и отменив желтую, предъявил футболисту гостей красную карточку.

В дебюте последней четверти игрового времени "Десна" перешла уже к массированным атакам, в одной из которых Будковский пробивал в упор после наброса Калитвинцева справа. Но Никита Шевченко правильно занял позицию и отразил его. Рябоконь сделал тройную замену, перестроившись на схему с четырьмя игроками обороны в линию, пытаясь идти ва-банк. "Заря" же в ответ просто отказалась от активности на флангах, но замен Виктор Скрипник не делал.

Тем не менее, перевес в игрока мало что дал "Десне", создать что-либо опасное после удара Будковского не удавалось. В концовке же составы уравнял Алексей Гуцуляк, который после выхода на замену успел схлопотать два предупреждения в течение трех минут. Также был второй гол "Зари", правда забитый Гладким из явного положения вне игры. Удар Калитвинцева в последней атаке был опасным, но снова неточным.

Луганчане, защищаясь плотным кулаком в центре, отстояли победный счет и пробились в четвертьфинал Кубка Украины!

Десна - Заря 0:1 (0:1)
Гол: Юрченко (16 пен)
Десна: Паст, Гитченко, Тамм (Арвеладзе 73), Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский (Хлебас 73), Калитвинцев, Картушов (Дегтяреы 83), Мостовой (Гуцуляк 73), Будковский.
Заря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Иванисеня, Циганикс, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Аллахьяр (Лунев 82), Громов, Гладкий (Перович 90+4).
Предупреждения: Конопля (53), Паст (88), Гуцуляк (88, 90) - Шевченко (81), Абу Ханна (88)
Удаления: Гуцуляк (90) - Юрченко (59)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (38)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Referee-12 (Новая Прага)
17.12.2020 в 05:51
Какое бы решение не принял арбитр - он всегда будет виноват! Такая работа... А "знатоки" пусть рассказывают сколько хотят...
Ответить
+1
0
avatar
Antolog (Одесса)
17.12.2020 в 12:41
Тогда стоит убрать фейр-плей из такой игры как футбол! "Знатоки" они ведь разные, одни топят за свою команду всегда и не важно, что там было на самом деле, у них обычно пелена на глазах, другие - наслаждаются самой игрой под названием футбол, есть еще третьи - те, кто вкладывает в это чудо под названием футбол деньги, душу, а потом смотрит на вот таких то красавцев... Сейчас вот в Украине протягивают новый закон 2695, да, вроде внесли некоторые поправки, посмотрим на втором чтении, но опять же посмотрите к примеру в том же Ютуб (если вам пощасливилось в жизни не столкнуться с этими служителями закона), что творит эта ментовщина в Украине, что на дорогах, что за пределами, так нам теперь полностью подчиняться их беспределу? Ведь найдутся (нашлись) "люди", которые считают, что от них больше пользы чем вреда... Тобишь, другими словами, эти органы, которые призваны служить исключительно по законам и для поддержания законов, временами, 50/50, сами нарушают их и мы должны к этому относится с пониманием и уважением? Делать выбор из двух зол... Как впрочем и к футбольным судьям? Вы настолько не уважаете себя или же вы один из них?)
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 19:45
"головний тренер Віктор Скрипник не відправив до Києва з командою через вечірнє рандеву з президентом клубу Євгеном Геллером." Кого? "Трійка ценрбеків..." Кого??? "Так що перевага гостей на старті березня була зрозумілою." А я наївно думав, що сьогодні ще грудень... Далі не читав.
Ответить
0
-1
VAO (Луганск)
16.12.2020 в 19:29
ВАР в очередной раз показывает компетентность наших судей. Или главы судейского корпуса который дает им указания. Высоко поднял ногу - опасная игра. Движение при этом было исключительно в мяч. Ни малейшего намека ни на грубую игру ни на желание нанести травму ни на не спортивное поведение(когда игрок знает что может нанести травму но плюет на это и идет в мяч) Серьезно. Была бы зеркальная ситуация я бы писал также.
Ответить
+1
-1
krakow (Херсон)
16.12.2020 в 18:18
Пенальти,красные карточки,и все в одном матче?! Это же - беспредел!... Кто смотрел матч просветите,тренера по очереди выбегали на поле,или одновременно, вдвоем?
Ответить
+2
-5
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 19:35
Так, зараз власники обох клубів мають по черзі дати розгорнуті інтерв'ю з вимогою відмінити ВАР, бо з ВАРом "фулігани зору позбавляють".
Ответить
0
-2
Не чесний президент (Полтава)
16.12.2020 в 18:05
Не каждый раз Десне масленница. Я доволен за Зорю!!!!!
Ответить
+5
-4
Андрей(Киев) (Киев)
16.12.2020 в 18:02
Бокасса,научись правильно писать фамилии игроков,Богом обиженное чучело.
Ответить
+6
-3
Андрей(Киев) (Киев)
16.12.2020 в 17:53
Заря просто была сильнее,мобильнее,интереснее,но в феврале без Кабаева,Юрченко будет тяжеловато с Десной.
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2020 в 16:53
Жаль, но не смогли Десна. Есть над чем работать.. Иногда кажется, что в центре поля у нас одни опорники и нету плеймейкера классного. Да, Огиря распасовывает, но это все не то... Нужно усиливать центр поля... А так да..Заря на ходуу..Хотелось бы чтоыб они не посыпались и финансировались вовремя, чтобы была конкуренция в чемпионате
Ответить
+9
0
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 16:53
Ну сейчас Суркис всем расскажет о беспределе и его взгляде на удаления...Он же привык бороться с несправедливостью, даже если это не его дело.
Ответить
+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 17:12
Який Суркіс?
Ответить
+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 18:29
Тот, который комментировал не состоявшуюся игру Ингульца и беспредел в игре с Колосом... он же вездесущ...
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 19:01
А яке відношення має він до сьогоднішньої гри?
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 16:38
Вацку треба перед ефіром вивчити прізвища футболістів: КонОпля, БУщан і т.д.
Ответить
+3
-4
Football1 (Новогродовка)
16.12.2020 в 16:35
По-моему, с красной судейка таки погорячился. Жёлтая - да. А удалять... Ну не знаю. Но ногой в лицо, правда, очень неприятно. Так и запишем - игра высоко поднятой клюшкой )) Удаление.
Ответить
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2020 в 16:32
никто не хотел уступить, но Зоря была просто сильнее, и это есть гуд)
Ответить
+10
-7
sergkir
16.12.2020 в 16:39
Десна проиграла опять полностью середину. И выноваты в этом не игроки, а та схема с которой Рябоконь вышел на игру. И это было видно, кто понимает. У Зари удаление! Десна играет по той же схеме! Ничего не изменилось! Как так? Эй! Тренер!
Ответить
+5
0
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 16:55
Я думаю это извечный вопрос (еще с Лобановского): схема под игроков или игрок под схему..."To be, or not to be, that is the question:..."
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
16.12.2020 в 16:29
Не ну судьи реально тупорылые. На их гонят про ВАРовские красные, они все свое. Это короче не лечиться.
Ответить
+9
-3
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 19:54
Перед тим, як з Кропивницького не кировограду висловлювати свої "суперпрофесійні" оцінки, не завадило би хоч трохи ознайомитися з діючими правилами. Малоосвічені в футболі, що "гонять про ВАР" за вказівками ляльководів, далеко не завжди розуміють, як ними смикають за ниточки.
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 16:27
Гадкий - це знаменита донецька школа симуляції. Піппо Індзагі відпочиває.
Ответить
+5
-14
Football1 (Новогродовка)
16.12.2020 в 16:32
Может и так. Но по ноге ему Имереков таки зарядил... Так что увы и ах
Ответить
+8
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 16:37
А може він шукав ногу Імерекова і красиво завалився?
+3
-9
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 16:57
Может и искал, а что это меняет? Даже вратарь Десны признал, что звук от удара по ноге был...
+9
-3
Термит (Киев)
16.12.2020 в 18:42
Может и игрок Десны головой ногу Юрченко искал? Тот уж точно его по голове бить не собирался...
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 16:59
И почему он Гадкий? Он тебя лично чем-то обидел? Не обижайся...
Ответить
+10
-3
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 17:03
На Цыганкова посмотри (и Вербича в последнем туре)... Цыганков при каждом приземлении с девичьими глазами арбитра ищет пальчиком/рукой на бяку показывает...
Ответить
+10
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 18:14
Подивися на суддівство Пасхала, а тоді будеш про Циганкова...
+4
-5
аалекс ( Крым)
16.12.2020 в 16:02
Основания, для красной были, но ребята, это же футбол, а не балет. Когда Виталя Старухин падал в штрафной, то даже болелы Шахтера скандировали Плисецкая. А сейчас просто ужас, при малейшем столкновении хватаются за лицо, корчатся... Зарю с победой.
Ответить
+13
-5
avatar
ДВ (Одесса)
17.12.2020 в 10:15
А ты динозавр , дядя
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
16.12.2020 в 16:01
Незаангажованный комментатор). Так топил за Зарю аж противно. Сама игра ничейная. Имереков в последнее время чересчур часто подводит команду, то удаления то пенальти, одним словом безмозглый. Мостовой тоже очень слабо играет. Удаление у Зари бесспорное, чтобы не пищал комментатор. А вот Гуцуляка за что удалил не понятно, мяч мешал ввести другой игрок Десны, а Гуцуляк стоял рядом. Замены испортили игру Гуцуляк часто терял мяч, Хлебас тоже слабо. Использовать шанс в конце игры со свободным был обязан, а так бездарно ударил. Жаль
Ответить
+6
-18
Hanter44 (Baburka)
16.12.2020 в 16:11
Теория,что,если наказывают противника,это ПРАВИЛЬНО,а если наказывают нашу команду-НЕ ПРАВИЛЬНО подтверждается.
Ответить
+13
-5
Hanter44 (Baburka)
16.12.2020 в 16:24
А по поводу комментатора -Вацько вряд ли можно упрекнуть в любви к Заре
Ответить
+11
-6
sergkir
16.12.2020 в 16:33
Тебе самому не смешно, что ты написал? А вернее прочитай сам свою балладу! Замены испортили игру!!! А до замен вели в три мяча, а после замен пять пропустили! Судя по ходу твоих мыслей все козлы, а ты Дартаньян!
Ответить
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
16.12.2020 в 16:34
А за Десну судья топил. Аж тошно.
Ответить
+6
-10
дедушка (Сумы)
16.12.2020 в 16:34
Да Десна не на своём месте в таблице упл.Сколько матчей провела за 2 месяца Заря,а сколько Десна?То то и оно.Заря должна была сметена ещё в 1 тайме,но нет.До удаления Заря выглядела сильнее.А с Гуцуляком такое вроде уже не впервые,когда он выходя на замену почти сразу удаляется.Но может я ошибаюсь,но как бы это не вматче с Зарёй и было.
Ответить
+9
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
16.12.2020 в 19:23
Підтримую 100 відсотків на рахунок Імерекова, скільки вже Десна через нього віддувається.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...