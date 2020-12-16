Кубок Украины. VAR-ианты есть всегда, Десна 0:1 Заря

Составы обеих команд, которым выпало закрывать официальный 2020-й год в украинском футболе, были "полуторными". Главная же новость из расположения "Зари" пришла ранним утром, оказывается главный тренер Виктор Скрипник не отправился в Киев с командой из-за вечернего рандеву с президентом клуба Евгением Геллером.

Александр Рябоконь решил серьезно видоизменить стартовый состав "Десны" по сравнению с матчем против "Мариуполя" (2:0). Но главное, что в нем оказались Егор Картушов и Филип Будковский, которые в воскресном матче резко повернули ход игры после перерыва в пользу своей команды. Впрочем, кадровые перестановки были также связаны со сменой расстановки на 3-4-2-1, специально под "Зарю". Тройка ценрбеков уже приносила черниговскому клубу успех против луганчан в первом туре чемпионата (3:1).

Скрипник все же успел к началу матча и присутствовал на скамейке. К тому же, по сообщениям Виктора Вацко при комментировании матча, привез наставник своим подопечным хорошие новости по части премиальных. Так что преимущество гостей на старте марта было легко объяснимым. К тому же хорошо работали вингеры, за счет чего Гладкому удавалось регулярно получать мяч. Одна из передач на центрфорварда закончилась пенальти и Владлен Юрченко ударом вприпрыжку с точки открыл счет.

У "Десны" и дальше мало что получалось в атаке, так что до конца первого тайма создать какие-либо моменты у ворот Шевченко удавалось лишь когда арбитр позволял номинальным хозяевам слишком многое в борьбе с вратарем. Но даже в тех эпизодах надежно действовали защитники "Зари", блокировавшие удары соперника.

В перерыве тренера замен не сделали и второй тайм начался с того же, чем закончился первый - банальных атак "Десны", в которых какая-либо опасность создавалась исключительно после силовых подач со стандартов и прессинга вратаря. Однако взорвал поединок эпизод с фолом, либо все же с опасной игрой, Владлена Юрченко. В борьбе за мяч с Огирей хавбек "Зари" этот самый мяч достал, но Денис Шурман находился рядом и расценил это как опасную игру, наградив Юрченко желтой карточкой. Матч возобновился, но тут в ухо главному арбитру последовала подсказка VAR-коллеги, который посоветовал пойти и пересмотреть все самолично. Шурман посмотрел стоп-кадры, после чего уверовал в то, что Владлен все же сыграл в соперника (хоть по факту зацепил его минимально) и отменив желтую, предъявил футболисту гостей красную карточку.

В дебюте последней четверти игрового времени "Десна" перешла уже к массированным атакам, в одной из которых Будковский пробивал в упор после наброса Калитвинцева справа. Но Никита Шевченко правильно занял позицию и отразил его. Рябоконь сделал тройную замену, перестроившись на схему с четырьмя игроками обороны в линию, пытаясь идти ва-банк. "Заря" же в ответ просто отказалась от активности на флангах, но замен Виктор Скрипник не делал.

Тем не менее, перевес в игрока мало что дал "Десне", создать что-либо опасное после удара Будковского не удавалось. В концовке же составы уравнял Алексей Гуцуляк, который после выхода на замену успел схлопотать два предупреждения в течение трех минут. Также был второй гол "Зари", правда забитый Гладким из явного положения вне игры. Удар Калитвинцева в последней атаке был опасным, но снова неточным.

Луганчане, защищаясь плотным кулаком в центре, отстояли победный счет и пробились в четвертьфинал Кубка Украины!

Десна - Заря 0:1 (0:1)

Гол: Юрченко (16 пен)

Десна: Паст, Гитченко, Тамм (Арвеладзе 73), Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский (Хлебас 73), Калитвинцев, Картушов (Дегтяреы 83), Мостовой (Гуцуляк 73), Будковский.

Заря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Иванисеня, Циганикс, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Аллахьяр (Лунев 82), Громов, Гладкий (Перович 90+4).

Предупреждения: Конопля (53), Паст (88), Гуцуляк (88, 90) - Шевченко (81), Абу Ханна (88)

Удаления: Гуцуляк (90) - Юрченко (59)