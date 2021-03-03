Победитель Кубка Украины автоматически не попадает в группу Лиги Европы. Придется проходить отбор

Победитель Кубка Украины 2020/21, в отличие от предыдущих лет, не получает прямого места в групповом этапе Лиги Европы. Очередная реформа УЕФА призвана не только создать Лигу конференций, но и усилить состав участников второго по престижности клубного евротурнира, поэтому усложняется и отбор. Автоматически в группу Лиги Европы, помимо прочих, попадут победители национальных Кубков с первой по седьмую (включительно) Ассоциаций УЕФА (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия, Россия). Страны, занимающие в Таблице коэффициентов места с восьмого по четырнадцатое включительно (Украина – среди них), победителя национального Кубка делегируют в раунд плей-офф Лиги Европы.

То есть, для попадания в групповой этап Лиги Европы команде нужно будет одолеть одного соперника в квалификации. Это будет двухматчевое противостояние. Его победитель проходит в группу Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом этапе Лиги конференций.

Финалист Кубка Украины не фигурирует в схеме распределения евроквот – только победитель турнира. Если Кубок выиграет команда, по итогам чемпионата занявшая место в зоне Лиги чемпионов, квоту победителя Кубка в раунде плей-офф Лиги Европы занимает третий призер чемпионата. Если Кубок Украины выигрывает команда, занявшая в чемпионате место ниже третьего, бронзовый призер УПЛ будет участвовать только в Лиге конференций, стартуя с третьего квалификационного раунда на пути победителей Кубков и представителей лиг.

Также в групповой этап Лиги Европы может попасть вице-чемпион Украины в случае поражения в одном из двух раундов квалификации Лиги чемпионов (третий и раунд плей-офф).