  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

21 апреля - кубковый день

УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины

Новина українською

УАФ определила время начала и место проведения поединков 1/2 финала Кубка Украины сезона 2020/2021.

Оба матча пройдут в среду 21 апреля.

  • "Агробизнес" - "Динамо". Тернополь. Городской стадион. 16.00.
  • "Александрия" - "Заря". Александрия. КСК "Ника". 18.30.

Напомним, что финал Кубка Украины-2020/2021 должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая текущего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
08.04.2021 в 21:37
Стадіон в Тернополі ім. Шухевича, ні?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...