Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины
21 апреля - кубковый день
УАФ определила время начала и место проведения поединков 1/2 финала
Оба матча пройдут в среду 21 апреля.
- "Агробизнес" - "Динамо". Тернополь. Городской стадион. 16.00.
- "Александрия" - "Заря". Александрия. КСК "Ника". 18.30.
Напомним, что финал Кубка Украины-2020/2021 должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая текущего года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Четыре игрока основы Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- Ведущий полузащитник Баварии догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в списке бомбардиров ЛЧ
- Чижевский: Хотим обыграть Динамо, но перед Агробизнесом не стоит задача выиграть Кубок Украины
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
08.04.2021 в 21:37
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...