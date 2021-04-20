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Вице-президент Агробизнеса: Не очень справедливо что мы сыграли в Кубке 4 матча, а Динамо всего один
Агробизнес готовится к матчу с Динамо
fcab.com.ua
Вице-президент "Агробизнеса" Андрей Донец в эфире ТК "Футбол" рассказал, как готовится команда к полуфинальному поединку в
"Настроение боевое, готовимся в обычном режиме, так как понимаем, что в полуфинале Кубка Украины будем встречаться без пяти минут с чемпионом Украины.
Да, у нас есть потери в команде. С точки зрения регламента Кубка Украины не очень справедливо то, что до полуфинала мы прошли разный путь с "Динамо": мы сыграли 4 матча, а киевляне всего один.
У нас не смогут сыграть 5 игроков основного состава: вратарь, два центральных и левый защитники и два опорных полузащитника. Мы ослаблены, но будет шанс у других футболистов проявить себя.
В этой игре мы будем биться и постараемся добыть нужный нам результат. Конечно мы готовы сотворить еще одну сенсацию, но это футбол, все решится на футбольном поле. Я не думаю, что "Динамо" нас может недооценить после того как мы обыграли "Шахтер" в 1/4 финала.
В связи с пандемией коронавируса мы не можем заполнить стадион на 100%. Мы сможем пустить на трибуны только 25%, поэтому много людей посмотрят этот матч по телевизору", — сказал Донец.
Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" состоится в среду 21 апреля в Тернополе и начнется в 16:00.
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