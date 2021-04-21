Сможешь вспомнить всех полуфиналистов в истории Кубка Украины? Квиз от UA-Футбол

Сегодня в тридцатый раз в истории состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины. Мы решили вспомнить имена всех клубов, которые добирались до этой стадии второго по статусу клубного турнира нашей страны. Итак, у вас 7 минут и цель - вспомнить названия 31 команды, которые играли в полуфиналах. Справитесь?

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