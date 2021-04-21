  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Сможешь вспомнить всех полуфиналистов в истории Кубка Украины? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сможешь вспомнить всех полуфиналистов в истории Кубка Украины? Квиз от UA-Футбол

Кубок Украины
(1 голосов)

Новая занимательная задачка от UA-Футбол

Сможешь вспомнить всех полуфиналистов в истории Кубка Украины? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в тридцатый раз в истории состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины. Мы решили вспомнить имена всех клубов, которые добирались до этой стадии второго по статусу клубного турнира нашей страны. Итак, у вас 7 минут и цель - вспомнить названия 31 команды, которые играли в полуфиналах. Справитесь?

Читайте такжеОчень много других крутых квизов от UA-Футбол ищите здесь!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 13:07
106/120
Ответить
0
0
azhuk (Odessa)
21.04.2021 в 12:54
странно. Карпаты и Мариуполь засчитали на во всех годах
Ответить
0
0
fc_grepa (Херсон)
21.04.2021 в 12:42
104/120
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...