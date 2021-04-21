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Леднев: Недооценки Агробизнеса не было, ведь можно сказать, что Кубок создан для команд более низкого уровня
Динамо выходит в финал Кубка Украины
fcdynamo.kiev.ua
Автор первого забитого мяча в ворота "Агробизнеса" полузащитник Богдан Леднев поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором
- Недооценки соперника не было, ведь Кубок – это турнир, который, можно сказать, создан для команд более низкого уровня. Мы настраивались только на победу, поскольку очень хотели попасть в финал.
- На прошлой стадии кубка "Агробизнес" прошел "Шахтер", что им удалось сделать тогда, и чего не позволило сделать "Динамо" сейчас?
- Когда команда заведомо ниже уровнем, на первый план выходит самоотдача, и за счет нее они стараются выиграть. Бывает, получается создавать сенсации, а бывает – нет.
- Весь первый тайм "Динамо" атаковало, но долгое время не могло забить. Как вам удалось отличиться?
- Было тяжело находить пространство, ведь хозяева хорошо перестраивались. В первом тайме у них еще было много сил. Но как только они один раз не добежали, мы их сразу наказали.
- Сегодня матч проходил с болельщиками, как вам атмосфера?
- Отличная, с болельщиками на трибунах всегда приятнее играть, сегодня была замечательная поддержка.
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