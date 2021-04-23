Две структуры под "северный" стиль: Тактика в матче Александрия - Заря

Ни вязкое поле, ни судейская неадекватность не помешали объективно более сильной и интересной команде оформить выход в финал Кубка Украины. Постараемся разобраться с главными тактическими нюансами в матче "Александрия" – "Заря".

Обе команды подошли к очному противостоянию в полуфинале Кубка Украины в не самом лучшем настроении. "Заря" получила четыре гола в Полтаве и попрощалась с мечтами о серебряной путевке в Лигу чемпионов, а "Александрия" и вовсе проиграла в четырех последних матчах и практически потеряла шансы на попадание в зону еврокубков. Разумеется, неудачи в УПЛ только увеличивали важность кубкового матча для команды Владимира Шарана, которая традиционно является одними из самых неудобных соперников для луганчан.

Перед матчем обе команды имели относительные и сопоставимые кадровые проблемы. Виктор Скрипник не мог рассчитывать на Абу Ханну, а у хозяев поля из обоймы выпал Гречишкин. Оба пропускали игру из-за дисквалификации.

"Александрия" - "Заря" - 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Бондаренко 90+1 (пен.) - Кочергин 20

Серия пенальти: Шастал (+), Бондаренко (+), Мишенко (+), Дубра (-, више), Стецков (-, вратарь) - Назарина (+), Шахаб (+), Иванисеня (-, мимо ворот), Юрченко (+), Фаворов (+)

"Александрия": Панькив, Дришлюк, Бабогло (Пашаев 46), Ковалец (Шастал 72), Третьяков (Мишенко 84), Лучкевич (Стецков 80), Ситало (Устименко 72), Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра

"Заря": Василь (Шевченко 120), Кочергин, Гладкий (Цвек 90+6), Вернидуб, Иванисеня, Кабаев (Лунев 104), Назарина, Фаворов, Юрченко, Аллахяр (Шахаб 104), Цыганикс

Предупреждения: Бондаренко 64 - Кочергин 7, Иванисеня 61, Гладкий 63, Цыганикс 79

Удары (в створ) – 8(5):15(9)

– 8(5):15(9) Владение – 45%:55%

– 45%:55% Угловые – 3:9

– 3:9 Атаки – 137:165

– 137:165 Опасные атаки – 91:121

Владимир Шаран в матче 22 тура УПЛ со "Львовом" дал отдых лидерам команды, практически всей атакующей группе игроков. Было очевидно, что тренер "Александрии" рассчитывал на интенсивность действий своих игроков. Как и в последнем матче чемпионата хозяева начали матч с "Зарей" по схеме с тремя центральными защитниками – 3-4-3 (3-4-1-2). После матча Шаран признался, что это была попытка численно закрыть центральную зону в связи с отсутствием Гречишкина.

этом сезоне были матчи, в которых "Заря" противоставляла оппонентам, которые действовали с тремя центрбеками, схему 4-3-3, но на этот раз команда Виктора Скрипника играла по классической для себя структуре 4-1-2-1-2 или 4-4-2 ромб.

Гости активно начали матч, взяв штрафную соперника в осаду и их активность была близка к вознаграждению. После розыгрыша одного из угловых мяч от Ситало, который играл на ближней штанге, попал в перекладину. Затем была атака, завершившаяся ударам с линии штрафной в исполнении Юрченко. "Заря" традиционно коротким розыгрышем начинала позиционные атаки, меняла фланги, использовала проникающие передачи в финальную треть поля на игроков группы атаки.

При переходе из деструктивной в конструктивную фазу игры, гости систематически пытались играть длинной передачей через Гладкого. Александр хорошо выигрывал позицию, цеплялся за мячи, сбрасывал их на ход атакующим свободное пространство партнерам. Подборы также часто были за гостями. Нужно отметить быстрый профессиональный рост Назарины. Егор первый сезон в команде, но быстро стал одним из ключевых игроков команды. Хавбек неплохо действует на позиции "шестерки". Назарина обладает способностью сканирования поля и хорошей ментальной скоростью. Он постоянно крутит головой и оценивает ситуацию, ищет и часто находит векторы для диагональных и продольных передач.

"Александрия" была хорошо готова к матчу в функциональном плане и старалась действовать компактно, активно строить атаки через средние и длинные передачи, навязывать гостям борьбу. Длинный заброс в финальную треть – борьба – контрпрессинг. Это были основные методы "Александрии" в атаке.

Неуступчивость Банады в единоборствах и стартовая скорость Третьякова позволили команде Шарана ответить самым острым для них полумоментом, но до удара по воротам дело не дошло. Из тонких материй можно выделить комбинацию с продвижением мяча Бабогло, смещение в глубину Лучкевича и атаки Ковальцом пространства на правом фланге. Именно эта вертикальная зона была в приоритете у "Александрии".

В фазе игры без мяча "Заря" использовала проактивные методы, держа максимально высокую линию обороны.

Давление "Зари" вынуждало хозяев поля уже в первой фазе начинать позиционные атаки длинными передачами во вторую треть поля.

Гол Кочергина вытекал из событий. В первом тайме "Заря" вела игру. Новая схема "Александрии" с тремя центрбеками не приносила плодов и после перерыва Владимир Шаран решил вернуться к классической для команды структуре. Шаран выпустил правого защитника Пашаева вместо центрбека Бабогло и хозяева перестроились на 4-4-2 или скорее 4-4-1-1. Ковалец действовал чуть глубже Ситало. При этом, новая схема не меняла принципов игры команды в атаке. "Александрия" по-прежнему искала счастья в своем "северном" футболе (британская или скандинавская классика).

Во втором тайме "Заря" постепенно начала садиться в позиционную оборону и играть на удержание победного счета. В принципе, в отличие от матча в Полтаве, луганчане действовали дисциплинированно и надежно. Но на 90 минуте арбитр указал на "точку" и "Александрия" реализовала свою настойчивость в гол.

"Заря" явно не горела желанием переводить игру в серию пенальти и в овертайме снова перехватила инициативу. Самым ярким и важным эпизодом дополнительного времени был чистый, как утренняя роса гол Вернидуба. Но Пасхал, его помощник на VAR и даже Лучи (который прислал комментатору сообщение) дружно забраковали взятие ворот.

Если бы "Заря" в итоге проиграла, масштаб скандала был бы огромен. В этом плане арбитру повезло. Вполне возможно, ключевым фактором в победе в серии оказалась замена вратаря. На последней минуте, специально на пенальти вместо Василя вышел Шевченко, который в итоге и стал главным героем розыгрыша "лотереи".

Наставник победителей Виктор Скрипник после матча не скрывал положительных эмоций и прокомментировал решение заменить вратаря перед серией пенальти:

"Замена вратаря под серию пенальти? Никита Шевченко - специалист по пенальти. А мы хотим быть неудобными для соперника. Это неудобный психологический момент, когда меняется вратарь. Это чисто на удачу. Значит, правильно сделали. По ходу матча нас устраивал счет 1:0, играли хорошо. Знаем, как тут сложно играть. Год назад мы здесь по пенальти проиграли, так что настраивались. Мы довольны конечным результатом, хотя он быстро забудется. У нас много дел еще в УПЛ, там тоже хочется себя проявить. На этот раз удача была на нашей стороне. Бронза или Кубок Украины? Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Но это будет потом, а сейчас у нас УПЛ, где мы хотим защитить то место, на котором стоим".

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран философски воспринял результат матча и, по сути, дал понять, что по окончании сезона покинет клуб:

"Это футбол — значит, так должно было произойти. Впервые с тех пор, как я работаю в "Александрии", мы проиграли в серии пенальти. Обе команды хотели сыграть в финале, мы готовились к матчу, учитывая последние результаты. 11-метровые — это лотерея. Первый тайм мы играли в три центральных, не было Гречишкина, мы переживали за центральную ось, но Дришлюк сыграл здорово. После перерыва уже начали играть по своей схеме — 4-4-2. Была совсем другая картина, поэтому игрой подопечных я доволен. Мастерства нам не хватает, если сравнивать с игроками соперника, но мы старались, делали все возможное, чтобы сравнять счет. А в овертайме также был момент, когда нам не повезло. Наказывать тех, кто не забил пенальти? Не за что. Это лотерея. О концовке сезона пока не думал, у меня осталось четыре игры, будем работать до конца. А как будем играть — покажет время".

Сразу после этого интервью СМИ заполонили предсказуемые инсайды о возможной отставке Шарана по окончании сезона. Каждый хочет показаться важнее, чем есть на самом деле. Но, в этой ситуации не нужно никаких инсайдов. В уходе Владимира Богдановича нет никакой сенсации, в принципе все к этому шло. Клуб перешел в режим экономии, идет сокращение зарплат. Тренерский штаб не выполнил очень важную задачу – попадание в еврокубки, да и самому Шарану, наверное, не помешает отдохнуть и сменить обстановку.

"Динамо" – "Заря" выглядит наиболее оптимальным вариантом исходя из реалий нынешнего сезона. Очное противостояние команд Луческу и Скрипника с тактической точки зрения выглядит интересней, чем любое другое. Киевляне постараются оформить золотой дубль, а "Заря" – впервые в своей многолетней истории взять Кубок. После чемпионства СССР в 1972 году у луганского клуба было три финала – два советских и один украинский, но все три попытки завершались неудачей. Трофей стал бы достойной оценкой тренерскому штабу Виктора Скрипника за его качественную работу в "Заре".

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