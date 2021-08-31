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Андрей Новак в серии пенальти оставляет "орлов" в Кубке. Буковина - Прикарпатье 1:1 (пенальти - 2:4)
Что ни матч, то у Франковска вратарь - герой
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Кубок Украины, третий предварительный этап
31.08.2021, 16:30
Город Черновцы, стадион "Буковина"
Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)
Буковина (Черновцы) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1
Голы: Ади Салбак (59) - Василий Цюцюра (33)
Серия пенальти - 2:4
Буковина: Иван Пономаренко - Борис Орловский, Василий Гакман (К), Артем Дмитриев, Александр Логинов - Владимир Столяр, Арман Кен Элла, Тарас Сивка, Владислав Волынец - Василий Палагнюк, Фади Салбак
Замены: Фияло, Рябой, Орнат, Лукьянченко, Нижник, Эмре
Главный тренер - Евгений Коваленко
Прикарпатье: Андрей Новак - Писко, Матушевский, Пархуць, Пастух, Генык, Рудюк, Цюцюра (к), Кузьмин, Волошинович, Дитко
Запасные: Хома, Сондей, Семотюк, Воробчак, Сердюк, Лень, Горбаченко, Толочко, Барчук
Главный тренер - Олег Рыпан
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