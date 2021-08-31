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Андрей Новак в серии пенальти оставляет "орлов" в Кубке. Буковина - Прикарпатье 1:1 (пенальти - 2:4)

Кубок Украины
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Что ни матч, то у Франковска вратарь - герой

Андрей Новак в серии пенальти оставляет "орлов" в Кубке. Буковина - Прикарпатье 1:1 (пенальти - 2:4)

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 16:30

Город Черновцы, стадион "Буковина"

Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)

Буковина (Черновцы) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1

Голы: Ади Салбак (59) - Василий Цюцюра (33)

Серия пенальти - 2:4

Буковина: Иван Пономаренко - Борис Орловский, Василий Гакман (К), Артем Дмитриев, Александр Логинов - Владимир Столяр, Арман Кен Элла, Тарас Сивка, Владислав Волынец - Василий Палагнюк, Фади Салбак

Замены: Фияло, Рябой, Орнат, Лукьянченко, Нижник, Эмре

Главный тренер - Евгений Коваленко

Прикарпатье: Андрей Новак - Писко, Матушевский, Пархуць, Пастух, Генык, Рудюк, Цюцюра (к), Кузьмин, Волошинович, Дитко

Запасные: Хома, Сондей, Семотюк, Воробчак, Сердюк, Лень, Горбаченко, Толочко, Барчук

Главный тренер - Олег Рыпан

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В статье: Буковина (Черновцы) Кубок Украины Андрей Новак Василий Цюцюра Прикарпатье (Ивано-Франковск) Фади Салбак
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