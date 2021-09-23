"Нет маленьких побед". Йовичевич - о выходе Днепра-1 в 1/8 финала Кубка Украины

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу своей команды над "ВПК-Агро" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

- Задание выполнено, команда проходит дальше. Сегодня было время проверить игроков, у которых меньше игрового времени в чемпионате. Довольны ли вы, как сыграли ребята?

- Много футболистов, у которых меньше практики, доказали сегодня, что можем на них рассчитывать. Понятно, что держать стабильный темп и ритм весь матч для тех, кто играет мало, достаточно сложно, но моментами они показали, что могут делать разницу.

Гол Русина доказал квалификацию футболиста. У Ярмолюка был галактический момент с точки зрения техники обработки мяча – очень мало футболистов такого возраста в Украине ее имеют. Это очень важно для него, для нас всех, чтобы он почувствовал важность для команды, приобретает опыт. В прошлом году в таком же матче его гол не засчитали, но на этот раз удалось забить. Он очень удачно вошел в игру. Так же Билл показал, что может быть разнообразным как с мячом в ногах, так и захватывая пространство. Второй гол доказательство этого. Теперь будем готовиться к матчу против "Зари".

Хочу сказать одну важную вещь. Нет маленьких побед. Может выглядеть так, что мы являемся фаворитами, но много случаев, когда такие команды в первых раундах вылетают. В кубковом матче всегда может какой-то шар залететь, но мы сделали достаточно, чтобы заслужить победу. В общем, заслуженная победа. Жаль, что не использовали моменты, чтобы сделать счет больше. Но не было такого, что результат давил.

Было немного "жим-жим", что счет 2:1, но в целом победа является заслуженной и очень важной в подготовке к матчу с "Зарей". Кое-как беспокоит Логинов с его приводящей мышцей и Когут, у которого заблокировало спину, но будем надеяться, что они восстановятся.

- В конце матча у Лучкевича было несколько моментов с позиции центрфорварда. Как вам его игра на этой позиции?

- Да, у него сегодня было столько моментов, сколько за всю карьеру. Он настойчив, характерен, может играть на любой позиции. Настолько ментально крепкий, что вытерпит и боль, и усталость. Для соперника он является очень неудобным. Потому что когда соперник хочет отдохнуть, он бежит все время вперед. Если бы я был футболистом, не хотел бы играть против Лучкевича, - отметил Йовичевич.