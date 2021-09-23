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"Море" проглотило франковских "орлов". Прикарпатье - Черноморец 1:4

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы предложили борьбу сопернику, который любит. И победили

"Море" проглотило франковских "орлов". Прикарпатье - Черноморец 1:4

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, 1/16

23.09.2021, 17:00

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле -

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Черноморец (Одесса) 1:4

Голы: Бека Вачиберадзе (64 - автогол) - Максим Брагарь (11), Владислав Бугай (18,83), Евгений Исаенко (50)

Предупреждение: Писко (89), Семотюк (90+1) - Исаенко (21), Дубко (30), Авагимян (35), Скорко (38), Брагарь (78),

Прикарпатье: Новак, Пастух, Лень, Квасный, Мащенко, Генык, Толочко, Воробчак, Кузьмин, Цюцюра (к), Дитко.

Черноморец: Варакута, Биловар, Дубко, Скорко, Долгов, Вачиберадзе (к), Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай.

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В статье: Кубок Украины Черноморец (Одесса) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.09.2021 в 20:02
Виграючи 0-3 шоб була хоть трохи інтрига,чорномори забили в свої ворота.
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Kela (Одесса)
23.09.2021 в 19:46
прорвало
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