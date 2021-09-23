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"Море" проглотило франковских "орлов". Прикарпатье - Черноморец 1:4
Одесситы предложили борьбу сопернику, который любит. И победили
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Кубок Украины, 1/16
23.09.2021, 17:00
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле -
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Черноморец (Одесса) 1:4
Голы: Бека Вачиберадзе (64 - автогол) - Максим Брагарь (11), Владислав Бугай (18,83), Евгений Исаенко (50)
Предупреждение: Писко (89), Семотюк (90+1) - Исаенко (21), Дубко (30), Авагимян (35), Скорко (38), Брагарь (78),
Прикарпатье: Новак, Пастух, Лень, Квасный, Мащенко, Генык, Толочко, Воробчак, Кузьмин, Цюцюра (к), Дитко.
Черноморец: Варакута, Биловар, Дубко, Скорко, Долгов, Вачиберадзе (к), Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай.
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