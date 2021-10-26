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Без Супряги но с форвардом Гармашем. Динамо отправилось на матч с Мариуполем
в составе делегации - 21 игрок
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "
В составе делегации "бело-синих" 21 футболист.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витиньо;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдет в среду, 27 октября, начало – в 17:00.
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