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Без Супряги но с форвардом Гармашем. Динамо отправилось на матч с Мариуполем

Кубок Украины
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в составе делегации - 21 игрок

Без Супряги но с форвардом Гармашем. Динамо отправилось на матч с Мариуполем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" отправилось в Мариуполь, где проведет матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

В составе делегации "бело-синих" 21 футболист.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витиньо;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" пройдет в среду, 27 октября, начало – в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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