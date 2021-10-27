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Маркевич: Мариуполь будет играть исключительно на победу в игре с Динамо
Тренер "азовцев" настроен дать бой киевскому клубу
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от кубкового противостояния против киевского "Динамо".
"Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Для чего тогда существует эта команда? Мы будем играть исключительно на победу в игре с "Динамо". Естественно, наш состав будет отличаться от обычного.
У нас через двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут и некоторые изменения в тактике на игру", — сказал Маркевич.
Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо" состоится сегодня, 27 октября в Мариуполе. Начало встречи - в 17:00.
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