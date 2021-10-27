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Сергийчук: Мастерство Ворсклы победило желание Вереса. Таков наш уровень
Верес вылетел из Кубка Украины от Ворсклы
nkveres.com
Автор единственного гола "Вереса" в
"Выходили на эту игру с желанием пройти дальше. Но "Ворскла" – очень хорошая команда. Сегодня их мастерство победило наше желание.
У них был один шанс к перерыву – они его реализовали. А у нас было несколько хороших моментов в первом тайме – мы не забили. Таков наш уровень", - сказал Сергийчук.
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Источник:НК Верес
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