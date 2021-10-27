Сергийчук: Мастерство Ворсклы победило желание Вереса. Таков наш уровень

Автор единственного гола "Вереса" в кубковом противостоянии с "Ворсклой" (1:3) Михаил Сергийчук поделился эмоциями от игры:

"Выходили на эту игру с желанием пройти дальше. Но "Ворскла" – очень хорошая команда. Сегодня их мастерство победило наше желание.

У них был один шанс к перерыву – они его реализовали. А у нас было несколько хороших моментов в первом тайме – мы не забили. Таков наш уровень", - сказал Сергийчук.