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КУ. Металлист - Колос 1:0. Еще один повод целовать Ярославского в пупок

Кубок Украины
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(16 голосов)

Нашумевший Металлист выходит уже в четвертьфинал Кубка Украины

КУ. Металлист - Колос 1:0. Еще один повод целовать Ярославского в пупок

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже глухой слышал об амбициях "Металлиста" и его президента Ярославского. С каждого утюга сейчас только и слышно о возрождении харьковского клуба и о его смелости конкурировать с грандами за место в зоне Лиги чемпионов. Но еще как минимум десять месяцев "Металлисту" придется вариться в котле Первой лиги, время от времени играя мускулами в Кубке.

Этот турнир – идеальная возможность для харьковчан уже сейчас (а не через год) показать себя на фоне элиты. В первых двух раундах харьковчане размялись с представителями Второй лиги, а в 1/16-й одолели "Десну". Однако от матча к матчу жребий только добавляет пикантности. Если предыдущий кубковый соперник "Металлиста" – это претендент на еврокубки от Украины, то сегодняшний противник "Колос" – действующий полпред. Правда, хромой на обе ноги и не способный пройти даже один раунд квалификации.

Нельзя говорить, что "Колос" сегодня играл не основным составом. Вернулся в рамку ворот Волынец, а в опорной зоне рядом с Богдановым вышел Нгамба, а не Задоя или Милько. Еще можно говорить о Нуриеве как о неожиданности основного состава, хотя эта ротация целиком в пределах рабочих маневров. Как и у "Металлиста", за который со старта не сыграли Рыбка, Пейшоту, Горбунов, Федорив и Подлепенец.

"Колос" вообще ничего не показал в атаке до перерыва. Даже когда возникали возможности для быстрых атак, ковалевцы тормозили и давали сопернику возможность перестроиться. Такое случалось часто, потому что "Металлист" большими силами шел вперед. К чести команды Кучера структуру она держала.

Впереди решали индивидуальности. Балули, Харрис, Танчик, Риаскос – футболисты высокого уровня. Француз уже на седьмой минуте мог забить, но немного не рассчитал с точностью. Минут пять спустя свое слово сказал уже англичанин, но хорошо сыграл Волынец. Затем еще раз Балули обострял с передачи Танчика, но произошел довольно неожиданный поворот. Били и нагнетали атакеры, а забил стоппер. Балули подал угловой, Мизюк мощно плюхнул из центральной зоны.

Интересно, что чуть раньше после подачи углового головой бил Шопин. Защитники "Колоса" не делали никаких выводов из своих ошибок. Могли пропускать до перерыва и второй раз, но харьковских мастеров подводила реализация. Удар Харриса, удар Танчика, а также вторая попытка Мизюка после стандарта. Если бы залетело хотя бы половина из того, что могло, интрига умерла бы еще до перерыва.

После него "Колос" выглядел получше, добавил агрессии впереди, быстрее двигал мяч. У "Металлиста" уже не было столько свободных зон и, соответственно, стало меньше проникающих атак. Шаткое преимущество в счете тоже могло растаять, если бы точнее головой пробил Лысенко.

Не сказать, что от харьковчан уже не было активности и ударов. Но не было таких верных шансов, как в первой 45-минутке. Причина не только в улучшении "Колосом" своей игры, но и в ослаблении тисков самим "Металлистом". Кучер нервничал – и это была самая лучшая характеристика игры его команды.

Но "Колосу" нужен был гол. А откуда ему взяться, если играла самая плохая атака УПЛ после 12-ти туров (семь мячей)? Сейчас "Металлист" точно не слабее добротной части участников элитного чемпионата, так что "Колос" просто не прыгнул выше головы. Не удивило бы, если бы пропустил во второй раз. По крайней мере, и Пейшоту, и Харрис, и Сарапий имели шансы сделать преимущество харьковчан более весомым, а Лысенко досрочно мог уйти с поля за отмашку (хотя мог и пенальти заработать на заключительных секундах, когда Ралюченко тянул его за футболку, но арбитр был против).

"Металлист" в четвертьфинале. Пока это единственный представитель не элиты на такой поздней стадии турнира. Но еще не сыгран поединок ЛНЗ - Днепр-1, где, впрочем, не ожидается сенсации. Сегодня сенсации тоже не произошло. Представитель Первой лиги сильнее украинского участника в еврокубках. Таковы реалии.

Послесловие. Заглавие вам кажется грубым? Это метафора, навеянная той истерией, которая нынче бурлит вокруг "Металлиста" и его президента. Безумствуют не только болельщики футбола, но и журналисты/эксперты, которые должны быть беспристрастными. Со стороны все это напоминает какие-то интимные игрища или идолопоклонство. Так что любуйтесь.

Кубок Украины. 1/16-я финала
28.10.2021. Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр в поле – Геннадий Серпутько

"Металлист" – "Колос" 1:0
Гол: Мизюк 19

"Металлист": Каневцев – Шопин (Горбунов 68), Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Сарапий – Танчик (Пейшоту 67), Харрис, Балули (Подлепенец 79) – Риаскос (Банада 88)

"Колос": Волынец – Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Сакив 82) – Богданов, Нгамба – Костышин (Ренан 58), Ильин (Велетень 82), Нуриев (Ситчинава 58) – Лысенко

Предупреждения: Харрис 67 – Лысенко 20, Нгамба 90+1

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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Комментарии (35)
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 22:26
Семйоне, зацілуй хоч Ярославского у пуп, Щоби гроши ти не втратив - наші хлопці привезуть... По доставці - сразу в позу, щоб зручніше цілувати Зробим фото, щоби друзям було що запам'ятати... А у поміч зможем взяти і Тараса Верхоляка, Щоби швидше цілувати та ротяк не розірвати... (Експромт). ®
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+2
0
urik (Кривой Рог)
28.10.2021 в 22:24
Гребаный Экибастуз...Название статьи это извращенный подхалимаж или предельная тупость ? По версии "писаки" у него уже были поводы целовать пупок... Так давай , клоун , опускайся ниже , прогрессируй... Позор ! А Харьков--молодцы , желание и самоотдача победили. Удачи вам !
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.10.2021 в 22:14
Лепят из мухи слона. Ай, какая сенсация! Сейчас выйдет на Динамо или Шахтёр и лопнет этот мыльный пузырь, надутый Ярославским.
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+2
-4
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Vovan_Mh (Харьков)
28.10.2021 в 22:13
Сижу на этом сайте с 2006 года! Самый кайфовый футбольный сайт был! Сейчас же помойка! Авторы неадекватны, предвзяты, читать противно! Ресурс национальный, или региональный, который симпатизирует только ДК?!
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+5
-1
hedlinser (Харьков)
28.10.2021 в 22:03
автор да и все издание отмороженые идиоты
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+8
0
avatar
K-Spirit (Киев)
28.10.2021 в 22:01
Только пупок с попкой не перепутайте.
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+7
0
atroxs (Харьков)
28.10.2021 в 22:00
Вам от злости скулы сводит? Кто эту дрянь пишет?
Ответить
+6
0
vladislav (Харьков)
28.10.2021 в 21:54
Автор статьи - неадекват и по-видимому извращенец. А Металл молодцы, добились желаемого результата.
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+8
-1
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Сommandor_Death_Star (dn.ua)
28.10.2021 в 21:48
1-й тайм в исполнении Металлиста-ураган, думал, надолго ли их хватит? 2-й-Колос лучше был, ну и пенальти можно было ставить, ИМХО. Жду их в УПЛ. Заголовок-это о чём?
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+8
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
28.10.2021 в 22:07
Судья не поставил пеналь, чем отдал должок за то, что не удалил Лысенко! По сути удали Лысенко, и тягать за футболку было бы некого! Всё логично!
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+4
-1
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
28.10.2021 в 22:21
Так удалять надо было, а могли и другого за майку потянуть. Логично?))))
+1
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
28.10.2021 в 21:47
Убрать торопливость и суету - появится точность, чего не хватало в этом матче. Ждём следующую победу)
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+4
0
ruobosru (воркута)
28.10.2021 в 21:44
заголовком редакция палит саму себя
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+11
0
Buran60 (Харьков)
28.10.2021 в 21:43
семйон отсоси у Ярославского!!! Это метафора навеянная твоим заглавием .
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+12
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.10.2021 в 21:42
мкг
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+1
-8
avatar
Romerik (YNWA)
28.10.2021 в 21:39
Очень хочется, чтобы Металлисту попалась Заря, или Днепр. Хочется сравнить силу потенциальных бронзовых призеров, с теми, кто сейчас таковыми считаються в упл.
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+2
0
grassion (Харьков)
28.10.2021 в 21:45
Александрия ! (есть же сетка)
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
28.10.2021 в 21:53
Какая сетка? нет никакой сетки. Будет жеребьевка...
+2
0
avatar
Dany_Red (Харків)
28.10.2021 в 21:45
Більш ніж впевнений, що наступним суперником буде або Динамо, або Шахтар
Ответить
+4
0
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
28.10.2021 в 21:36
.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
28.10.2021 в 21:34
А почему такой токсичный заголовок? Ведь это же здорово, что в Украине возрождается легендарный клуб, или нет?
Ответить
+14
0
grassion (Харьков)
28.10.2021 в 21:35
Тут не думают, что они пишут))))
Ответить
+8
-2
ukatan (Харьковская обл.)
28.10.2021 в 21:39
Слишком многим (особенной одной известной паре команд) такой соперник в будущем ой как не нужен. Потому и заголовок такой.
Ответить
+8
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
28.10.2021 в 21:33
теперь ждём ДК--Металлист а может быть ШД-Металлист--Ярославский хотел встретиться с Суркисом в УПЛ --появился шанс в кубке
Ответить
+2
-2
grassion (Харьков)
28.10.2021 в 21:34
Увы.. Пока только Металлист- Александрия)
Ответить
+2
0
Met (Харьков)
28.10.2021 в 21:38
Мабуть, ще зарано. І хоча в УПЛ Металіст у цьому складі каші не зіпсував би, все ж рівень, напевно і нажаль, ще не той, щоб ганяти по трубах.
Ответить
+2
0
avatar
satellite (Харьков)
28.10.2021 в 21:32
Пусть автор этой статьи себя в ч..н поцелует. Игра выдалась боевой. Арбитр ошибался в обе стороны. Молодцы,Металлист!!!
Ответить
+14
-3
ponomarenko (Харьков)
28.10.2021 в 21:31
Дебильное заглавие.
Ответить
+15
-2
аалекс ( Крым)
28.10.2021 в 21:29
Нехилая команда у Кучера. Ждём в УПЛ.
Ответить
+7
-1
В. Банев (Харків)
28.10.2021 в 21:28
Засос Семйона в дупок Ярославского. Что за заголовок?
Ответить
+15
-1
Met (Харьков)
28.10.2021 в 21:27
Команди приблизно одного рівня. І дуже, дуже багато доволі суперечливих моментів у сьогоднішньому матчі.
Ответить
+3
-1
Skip (Харьков)
28.10.2021 в 21:30
Во втором тайме можно сравнивать игру. Но очень большой перевес в техничности игроков.
Ответить
+1
0
Kristo (Львов)
28.10.2021 в 21:25
А где пенальти в ворота Металлиста на 93 минуте?? Или судьи слепые??
Ответить
+4
-11
belarus_1978 (Киев)
28.10.2021 в 21:27
А где удаление Лысенко перед этим?
Ответить
+18
-1
ukatan (Харьковская обл.)
28.10.2021 в 21:29
Участник Еврокубков последних двух лет, (а значит одна из лучших команд Украины) в матче в перволиговой командой кроме как с пенальти больше никак забить не может? Не стыдно?
Ответить
+10
-1


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