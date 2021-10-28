КУ. Металлист - Колос 1:0. Еще один повод целовать Ярославского в пупок

Уже глухой слышал об амбициях "Металлиста" и его президента Ярославского. С каждого утюга сейчас только и слышно о возрождении харьковского клуба и о его смелости конкурировать с грандами за место в зоне Лиги чемпионов. Но еще как минимум десять месяцев "Металлисту" придется вариться в котле Первой лиги, время от времени играя мускулами в Кубке.

Этот турнир – идеальная возможность для харьковчан уже сейчас (а не через год) показать себя на фоне элиты. В первых двух раундах харьковчане размялись с представителями Второй лиги, а в 1/16-й одолели "Десну". Однако от матча к матчу жребий только добавляет пикантности. Если предыдущий кубковый соперник "Металлиста" – это претендент на еврокубки от Украины, то сегодняшний противник "Колос" – действующий полпред. Правда, хромой на обе ноги и не способный пройти даже один раунд квалификации.

Нельзя говорить, что "Колос" сегодня играл не основным составом. Вернулся в рамку ворот Волынец, а в опорной зоне рядом с Богдановым вышел Нгамба, а не Задоя или Милько. Еще можно говорить о Нуриеве как о неожиданности основного состава, хотя эта ротация целиком в пределах рабочих маневров. Как и у "Металлиста", за который со старта не сыграли Рыбка, Пейшоту, Горбунов, Федорив и Подлепенец.

"Колос" вообще ничего не показал в атаке до перерыва. Даже когда возникали возможности для быстрых атак, ковалевцы тормозили и давали сопернику возможность перестроиться. Такое случалось часто, потому что "Металлист" большими силами шел вперед. К чести команды Кучера структуру она держала.

Впереди решали индивидуальности. Балули, Харрис, Танчик, Риаскос – футболисты высокого уровня. Француз уже на седьмой минуте мог забить, но немного не рассчитал с точностью. Минут пять спустя свое слово сказал уже англичанин, но хорошо сыграл Волынец. Затем еще раз Балули обострял с передачи Танчика, но произошел довольно неожиданный поворот. Били и нагнетали атакеры, а забил стоппер. Балули подал угловой, Мизюк мощно плюхнул из центральной зоны.

Интересно, что чуть раньше после подачи углового головой бил Шопин. Защитники "Колоса" не делали никаких выводов из своих ошибок. Могли пропускать до перерыва и второй раз, но харьковских мастеров подводила реализация. Удар Харриса, удар Танчика, а также вторая попытка Мизюка после стандарта. Если бы залетело хотя бы половина из того, что могло, интрига умерла бы еще до перерыва.

После него "Колос" выглядел получше, добавил агрессии впереди, быстрее двигал мяч. У "Металлиста" уже не было столько свободных зон и, соответственно, стало меньше проникающих атак. Шаткое преимущество в счете тоже могло растаять, если бы точнее головой пробил Лысенко.

Не сказать, что от харьковчан уже не было активности и ударов. Но не было таких верных шансов, как в первой 45-минутке. Причина не только в улучшении "Колосом" своей игры, но и в ослаблении тисков самим "Металлистом". Кучер нервничал – и это была самая лучшая характеристика игры его команды.

Но "Колосу" нужен был гол. А откуда ему взяться, если играла самая плохая атака УПЛ после 12-ти туров (семь мячей)? Сейчас "Металлист" точно не слабее добротной части участников элитного чемпионата, так что "Колос" просто не прыгнул выше головы. Не удивило бы, если бы пропустил во второй раз. По крайней мере, и Пейшоту, и Харрис, и Сарапий имели шансы сделать преимущество харьковчан более весомым, а Лысенко досрочно мог уйти с поля за отмашку (хотя мог и пенальти заработать на заключительных секундах, когда Ралюченко тянул его за футболку, но арбитр был против).

"Металлист" в четвертьфинале. Пока это единственный представитель не элиты на такой поздней стадии турнира. Но еще не сыгран поединок ЛНЗ - Днепр-1, где, впрочем, не ожидается сенсации. Сегодня сенсации тоже не произошло. Представитель Первой лиги сильнее украинского участника в еврокубках. Таковы реалии.

Послесловие . Заглавие вам кажется грубым? Это метафора, навеянная той истерией, которая нынче бурлит вокруг "Металлиста" и его президента. Безумствуют не только болельщики футбола, но и журналисты/эксперты, которые должны быть беспристрастными. Со стороны все это напоминает какие-то интимные игрища или идолопоклонство. Так что любуйтесь.

Кубок Украины. 1/16-я финала

28.10.2021. Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Геннадий Серпутько

"Металлист" – "Колос" 1:0

Гол: Мизюк 19

"Металлист": Каневцев – Шопин (Горбунов 68), Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Сарапий – Танчик (Пейшоту 67), Харрис, Балули (Подлепенец 79) – Риаскос (Банада 88)

"Колос": Волынец – Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Сакив 82) – Богданов, Нгамба – Костышин (Ренан 58), Ильин (Велетень 82), Нуриев (Ситчинава 58) – Лысенко

Предупреждения: Харрис 67 – Лысенко 20, Нгамба 90+1