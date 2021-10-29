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Леоненко: Шахтер и Динамо встретятся в финале Кубка Украины

Кубок Украины
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Если, конечно, позволит слепой жребий

Леоненко: Шахтер и Динамо встретятся в финале Кубка Украины

footballua.tv

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо", в котором столичный клуб победил со счетом 2:1.

"В матче "Мариуполь" - "Динамо" можно разбирать только первый тайм. Я согласен с Луческу, который тоже был недоволен вторым таймом. В первом тайме динамовцы сделали всю игру.

Я рад за Вербича, и не только потому что он забил. Честно говоря, не понимаю, почему он не играет в составе. "Динамо" реально сделало все в первом тайме. "Мариуполь", слава Богу, во втором тайме проснулся и выглядел получше, еще и забил гол. Фаворит дает играть не каждой команде. Во втором тайме динамовцы успокоились, сделали результат и бросили играть, а молодые игроки "Мариуполя", наоборот, начали.

Естественно, что Луческу бережет своих футболистов, тем более что нагрузка сейчас реально серьезная. Думаю, что "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале Кубка Украины. Правда, и одни, и другие пока играют по тайму. При чем кто-то играет первый, а кто-то - второй", — сказал Леоненко.

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В статье: ФК Мариуполь Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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