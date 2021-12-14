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УАФ назвала дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины
Мероприятие состоится еще до нового года
uaf.ua
Жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 и Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд состоится в Киеве в Доме футбола в среду, 15 декабря. Начало - в 14:00.
Ранее сообщалось, что мероприятие состоится уже в январе следующего года.
Участники 1/4 финала Vbet Кубка Украины-2021/2022
"Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Александрия" (Александрия), "Львов" (Львов), "Металлист" (Харьков).
Базовый день матчей 1/4 финала – 2 марта 2022 года.
Участники 1/4 финала Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд
"Жилстрой-2" (Харьков), "Карпаты" (Львов), "Колос" (Ковалевка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Ладомир" (Владимир-Волынский), "Шахтер" (Донецк), "Днепр-1" (Днепр).
Победитель пары "Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков).
Базовый день матчей 1/4 финала – 27 апреля 2022 года.
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