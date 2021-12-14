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УАФ назвала дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Мероприятие состоится еще до нового года

УАФ назвала дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины

uaf.ua

Новина українською

Жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 и Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд состоится в Киеве в Доме футбола в среду, 15 декабря. Начало - в 14:00.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится уже в январе следующего года.

Участники 1/4 финала Vbet Кубка Украины-2021/2022

"Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Александрия" (Александрия), "Львов" (Львов), "Металлист" (Харьков).

Базовый день матчей 1/4 финала – 2 марта 2022 года.

Участники 1/4 финала Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд

"Жилстрой-2" (Харьков), "Карпаты" (Львов), "Колос" (Ковалевка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Ладомир" (Владимир-Волынский), "Шахтер" (Донецк), "Днепр-1" (Днепр).

Победитель пары "Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков).

Базовый день матчей 1/4 финала – 27 апреля 2022 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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