Пономарев: Доволен результатом, но не доволен игрой

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу "желто-черных" над "Скалой 1911" (2:0) и выход команды в 1/8 финала Кубка Украины.

"Доволен результатом, но не доволен игрой. Мы хотим, чтобы наша команда играла в интенсивный футбол и создавала большое количество моментов. В первом тайме было много лишних перепасовок в центре поля, чем мы недовольны. Плюман пока не готов к тому футболу, в который мы играем.

Поблагодарил ребят за игру, но завтра мы ее будем разбирать. У меня есть претензии и я игрокам сказал, что у нас не должно быть плохих игр. До следующего матча 10 дней и мы будем выбирать стартовый состав в зависимости от того, как игроки будут готовы на тот момент.