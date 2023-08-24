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Пономарев: Доволен результатом, но не доволен игрой
"Рух" обыграл "Скалу 1911" со счетом 2:0
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу "желто-черных" над "Скалой 1911" (2:0) и выход команды в 1/8 финала Кубка Украины.
"Доволен результатом, но не доволен игрой. Мы хотим, чтобы наша команда играла в интенсивный футбол и создавала большое количество моментов. В первом тайме было много лишних перепасовок в центре поля, чем мы недовольны. Плюман пока не готов к тому футболу, в который мы играем.
Поблагодарил ребят за игру, но завтра мы ее будем разбирать. У меня есть претензии и я игрокам сказал, что у нас не должно быть плохих игр. До следующего матча 10 дней и мы будем выбирать стартовый состав в зависимости от того, как игроки будут готовы на тот момент.
При первом голе хорошо сыграла команда, все решения были приняты правильно, а Квасница открыл счет. Мысык, который отдал голевой пас, является универсальным игроком и мы используем его на разных позициях. Также после игры поблагодарил Столярчука. Не так за забитый гол, как за отношение и игру, которую он продемонстрировал. Он выполнил очень большой объем работы и качественно вышел на замену. У нас много качественных молодых игроков и они конкурируют со своими старшими коллегами.
Теперь мы будем готовить команду к матчу с "Металлистом 1925", у нас для этого есть 10 дней. Конечно, нам бы хотелось сыграть в воскресенье с "Днепром-1", чтобы сохранить тренировочные микроциклы, но будем работать так, как сложились обстоятельства", - сказал Пономарев.
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