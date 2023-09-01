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Пономарев: Задача Руха - пройти в Кубке Украины как можно дальше
"Желто-черные" в 1/8 финала турнира сыграют с "Александрией"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Кубка Украины, на которой определилось, что "желто-черные" дома примут "Александрию".
"Александрия" - это хорошая команда, которой тренерский штаб ставит интересный игровой стиль. У нас будет интригующее противостояние и мы будем готовиться к серьезному матчу. Наша задача - пройти в Кубке Украины как можно дальше. Поэтому мы будем играть только на победу.
Против каждой команды выбирается тактика и стратегия на игру. Для нас нет существенной роли, кто будет нашим соперником, ведь мы должны играть в свой футбол и придерживаться наших принципов. Я просматривал игры "Александрии" в УПЛ, но глубокого анализа еще не было. Впрочем, у нас будет серьезная подготовка к этому матчу", - сказал Пономарев.
Базовый день матча - 27 сентября.
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