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Пономарев: Задача Руха - пройти в Кубке Украины как можно дальше

Кубок Украины
(1 голосов)

"Желто-черные" в 1/8 финала турнира сыграют с "Александрией"

Пономарев: Задача Руха - пройти в Кубке Украины как можно дальше

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Кубка Украины, на которой определилось, что "желто-черные" дома примут "Александрию".

"Александрия" - это хорошая команда, которой тренерский штаб ставит интересный игровой стиль. У нас будет интригующее противостояние и мы будем готовиться к серьезному матчу. Наша задача - пройти в Кубке Украины как можно дальше. Поэтому мы будем играть только на победу.

Против каждой команды выбирается тактика и стратегия на игру. Для нас нет существенной роли, кто будет нашим соперником, ведь мы должны играть в свой футбол и придерживаться наших принципов. Я просматривал игры "Александрии" в УПЛ, но глубокого анализа еще не было. Впрочем, у нас будет серьезная подготовка к этому матчу", - сказал Пономарев.

Базовый день матча - 27 сентября.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
01.09.2023 в 09:35
100% програють! Кубок Олександрії!!!
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