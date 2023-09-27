Лавриненко: Примерно час нам удавалось хорошо противостоять Шахтеру

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:3) .

"Считаю, что примерно час нам удавалось хорошо противостоять "Шахтеру". Понимали, что команда очень мощная и будет прибавлять в течение матча. Мы уже готовили замены – вы видели. Хотели подвинуть игру выше своих ворот, но именно в этот момент пропустили. К сожалению, у нас нет сейчас равноценных замен. До поры до времени мы можем максимально эффективно работать против команд такого класса. Но когда делаем замены – все немного ломается.

Но ребята старались, неплохо играли. В желании, в некоторых тактических деталях, которые мы разбирали перед игрой – не уступали сопернику. По сути, за час игры у "Шахтера" и не было моментов.

Но чтобы выигрывать такие матчи – нужно забивать хотя бы один гол. Чтобы легче было, чтобы были свободные зоны.

Если посмотреть на результат – впечатление, что игра была в одни ворота. Но на самом деле большинство игрового времени поединок прошел в равной борьбе. Соперник правильно реализовал свои моменты. Это класс футболистов, когда каждый момент – это гол.

"Шахтер" – это всегда "Шахтер". У них хорошая скамейка запасных, индивидуально сильные игроки. Даже на скамейке запасных. Поэтому они ставят максимальные задачи во всех турнирах и могут в таком темпе играть через три дня в четвертый, будучи в хорошем физическом тонусе.

Сегодня в воротах сыграл Богдан Когут. Он в последний раз играл на Кубок против "Эпицентра". Он был мотивирован и хотел играть. Также мы дали психологически отдохнуть Евгению Пасту. Таков был выбор тренерского штаба.

Сегодня не сыграли Виталий Дахновский, Дмитрий Клец, Андрей Близниченко и Денис Балан. Среди них всех, возможно, Денис Балан, мы на это надеемся, будет готов к матчу с ЛНЗ. Но в каких кондициях – пока вопрос.

У нас Василий Гакман на время выпал, приболел. И сегодня его активности не хватает – физическое состояние пока не идеально. Но он выдержал все девяносто минут сегодня. Я поблагодарил его.

Дмитрию Клецу также еще нужно время. Мы четыре месяца уже его ждем. Еще есть такая вещь, как психологический страх. Он очень долго восстанавливается. Мы знаем, что он хороший игрок. Но нужно время, чтобы вернуть физическую форму и психологическую уверенность", - сказал Лавриненко.