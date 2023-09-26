КУ. Верес — Шахтер 0:3. Класс решает все

Ровенчане хорошо помнят ничейный матч УПЛ с "горняками", поэтому имели все возможности испортить нервы гостям. Тем более, что для подопечных Патрика ван Леувена этот турнир имеет второстепенное значение (в отличие от чемпионата и Лиги Чемпионов). В составах обеих команд были заметны изменения. Так, в центре защиты донецкого клуба играли Чигринский и Мироши (причем Дмитрий вышел с капитанской повязкой), а в рамке ворот хозяев поля появился Богдан Когут.

Первая десятиминутка прошла в вязкой борьбе по всей площади поля. "Шахтер" пытался через короткие и средние передачи найти брешь в обороне "Вереса", однако защитники очень хорошо отрабатывали и старались каждый перехват превращать в контратаку. Именно "волки" создали больше опасных моментов: Яго Сикейра и Владислав Шарай имели возможность забивать. Однако Ризнык в обоих случаях был на месте.

В дальнейшем инициатива в контроле мяча перешла к "Вересу". Они держали мяч как можно дольше, чтобы сбивать атакующий потенциал "горняков", а он бесспорно был: порой приходилось останавливать игроков соперника усилиями двух-трех футболистов. Также была работа и для кипера "народного клуба": Когут на 23-й минуте отчаянно спас ворота после довольно интересного прострела Крыськива. Однако и у хозяев поля также были проблемы с реализацией — они организовывали контры и делали прострелы, однако им тоже не удавалось конвертировать их в голы. Такая тенденция сохранялась вплоть до первого тройного свистка. Однако хозяева поля показывали настоящий характер и грамотно действовали в построении атак, не боясь давления со стороны игроков донецкого клуба.

"Шахтеру" нужно было что-то делать, поэтому на поле вышли Зубков и Сикан. Но замены ван Леувена не дали особого эффекта в начале второго тайма. Верес немного сильнее прижался к воротам, но моментов у Шахтера все равно не было. По крайней мере до 65-й минуты, когда Бондаренко пробросил между ног Курку, а Кащук подхватил мяч и направил его мимо Когута. А через 3 минуты Артем и сам издевательски перебросил кипера "Вереса", когда тот буквально потерял ворота.

"Горнякам" удалось полностью перевернуть ход встречи и в дальнейшем задачей "Вереса" было отыграть два мяча. "Волки" едва не отыграли один гол, когда мяч после удара Станислава Шарая рикошетом от Чигринского едва не перелетел Ризныка. И все же класс и опыт были на стороне гостей: они играли по счету и предпочитали больше держать мяч. В этой задаче помог Тарас Степаненко, который вышел на замену и получил капитанскую повязку. 400-й матч для опорника "горняков", какие тут шутки... Его партнером в центре поля был еще один сменщик Олег Очеретько, который забил третий и решающий гол уже в компенсированное время второго тайма.

Единственным позитивом от хозяев был дебют Романа Ковалюка — игрок команды U19 заменил Шевченко и точно запомнит этот матч на всю жизнь. А "Шахтер" все же проходит дальше. Однако все равно стоит поблагодарить "Верес" за проявленную решимость и спортивное упрямство. Надеемся, что они продолжат делать это в чемпионате и сохранят прописку еще на сезон.

фото: пресслужба ФК "Шахтер"

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Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)

Верес — Шахтер 0:3

Голы: Кащук 66, Бондаренко 68, Очеретько 90+1

"Верес": Когут, Шевченко (Ковалюк 71), Курко, Жулио, Гагун, Гакман, Кухарук, Кучеров (Гайдучик 80), В. Шарай (Свитюха 71), Шестаков (Марусич 66), Сикейра (С. Шарай 66)

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Мироши, Чигринский, Конопля, Бондаренко (Степаненко 76), Крыськив (Зубков 46), Судаков, Назарина, Кащук (Швед 72), Келси (Сикан 46)

Предупреждение: Гакман 89