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КУ. Верес — Шахтер 0:3. Класс решает все

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Ровенчанам так и не хватило характера

КУ. Верес — Шахтер 0:3. Класс решает все

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровенчане хорошо помнят ничейный матч УПЛ с "горняками", поэтому имели все возможности испортить нервы гостям. Тем более, что для подопечных Патрика ван Леувена этот турнир имеет второстепенное значение (в отличие от чемпионата и Лиги Чемпионов). В составах обеих команд были заметны изменения. Так, в центре защиты донецкого клуба играли Чигринский и Мироши (причем Дмитрий вышел с капитанской повязкой), а в рамке ворот хозяев поля появился Богдан Когут.КУ. Верес — Шахтер 0:3. Класс решает все - изображение 1

Первая десятиминутка прошла в вязкой борьбе по всей площади поля. "Шахтер" пытался через короткие и средние передачи найти брешь в обороне "Вереса", однако защитники очень хорошо отрабатывали и старались каждый перехват превращать в контратаку. Именно "волки" создали больше опасных моментов: Яго Сикейра и Владислав Шарай имели возможность забивать. Однако Ризнык в обоих случаях был на месте.

В дальнейшем инициатива в контроле мяча перешла к "Вересу". Они держали мяч как можно дольше, чтобы сбивать атакующий потенциал "горняков", а он бесспорно был: порой приходилось останавливать игроков соперника усилиями двух-трех футболистов. Также была работа и для кипера "народного клуба": Когут на 23-й минуте отчаянно спас ворота после довольно интересного прострела Крыськива. Однако и у хозяев поля также были проблемы с реализацией — они организовывали контры и делали прострелы, однако им тоже не удавалось конвертировать их в голы. Такая тенденция сохранялась вплоть до первого тройного свистка. Однако хозяева поля показывали настоящий характер и грамотно действовали в построении атак, не боясь давления со стороны игроков донецкого клуба.

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"Шахтеру" нужно было что-то делать, поэтому на поле вышли Зубков и Сикан. Но замены ван Леувена не дали особого эффекта в начале второго тайма. Верес немного сильнее прижался к воротам, но моментов у Шахтера все равно не было. По крайней мере до 65-й минуты, когда Бондаренко пробросил между ног Курку, а Кащук подхватил мяч и направил его мимо Когута. А через 3 минуты Артем и сам издевательски перебросил кипера "Вереса", когда тот буквально потерял ворота.

"Горнякам" удалось полностью перевернуть ход встречи и в дальнейшем задачей "Вереса" было отыграть два мяча. "Волки" едва не отыграли один гол, когда мяч после удара Станислава Шарая рикошетом от Чигринского едва не перелетел Ризныка. И все же класс и опыт были на стороне гостей: они играли по счету и предпочитали больше держать мяч. В этой задаче помог Тарас Степаненко, который вышел на замену и получил капитанскую повязку. 400-й матч для опорника "горняков", какие тут шутки... Его партнером в центре поля был еще один сменщик Олег Очеретько, который забил третий и решающий гол уже в компенсированное время второго тайма.

Единственным позитивом от хозяев был дебют Романа Ковалюка — игрок команды U19 заменил Шевченко и точно запомнит этот матч на всю жизнь. А "Шахтер" все же проходит дальше. Однако все равно стоит поблагодарить "Верес" за проявленную решимость и спортивное упрямство. Надеемся, что они продолжат делать это в чемпионате и сохранят прописку еще на сезон.

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фото: пресслужба ФК "Шахтер"

Кубок Украины. 1/8 финала

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)

Верес — Шахтер 0:3

Голы: Кащук 66, Бондаренко 68, Очеретько 90+1

"Верес": Когут, Шевченко (Ковалюк 71), Курко, Жулио, Гагун, Гакман, Кухарук, Кучеров (Гайдучик 80), В. Шарай (Свитюха 71), Шестаков (Марусич 66), Сикейра (С. Шарай 66)

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Мироши, Чигринский, Конопля, Бондаренко (Степаненко 76), Крыськив (Зубков 46), Судаков, Назарина, Кащук (Швед 72), Келси (Сикан 46)

Предупреждение: Гакман 89

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В статье: Кубок Украины Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (14)
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Геродот (Винница)
26.09.2023 в 19:45
Верес в прошлом году был позубастее, а сейчас показывает совсем невыразительную игру. Сегодня особо тоже ничем не запомнился, хотя Шахтер начал демонстрировать атакующий футбол лишь за 20 с лишним минут до конца игры, когда замаячила перспектива на екстра таймы. Голы трудовые, но лучше бы так играли в чемпионате, а не плодили ненужные ничьи.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.09.2023 в 19:43
Очередной слив за бабло...
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2023 в 19:02
конопля тухлил весь матч, бондаренко (пас и гол), но его шарнирно-жеманные движения, как у мушкетёров из мульта про казаков, напрягают. ноги длинные - беги, придурок, вперёд, разгоняй атаку! но нет: всё делается медленно и на месте. сикан - сикан, швед - тоже сикан и досвидос, по ходу
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+4
0
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scorpius (Ck)
26.09.2023 в 19:04
Швед если еще не забил на футбол и игру в Шахтере может попробовать реабилитироваться. Если захочет, конечно.
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+2
0
shura73 (угледар)
26.09.2023 в 19:13
до лета 2027 времени хоть отбавляй
0
0
shura73 (угледар)
26.09.2023 в 19:07
а что швед-зарплату получает,продать его невозможно.выходить играть раз в полгода как быть в форме?на сколько с ним подписан контракт?
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0
0
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scorpius (Ck)
26.09.2023 в 19:14
Года 2-3 еще наверное. При Йови ему прощалось многое, видимо. Тот же Леувен или кто-то другой терпеть вряд ли будут. Если в этом сезоне нормально не заиграет, тогда 99% аренда.
0
0
shura73 (угледар)
26.09.2023 в 19:18
нашёл уже-до 30 июня 2027.дай бог чтобы заиграл
0
0
shura73 (угледар)
26.09.2023 в 18:59
с победой!а надеин "молодец"хоть деньжат срубил.интересно смогут ли заплатившие вернуть деньги,деактивировать спонсорство вереса
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2023 в 18:59
с победой, но не с игрой!
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.09.2023 в 18:58
Бондаренко хорошо отыграл. К Ван Леувену много вопросов. С победой.
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0
0
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scorpius (Ck)
26.09.2023 в 18:56
Лучше б в чемпионате так побеждали. Хотя, сегодня судья почему-то не выгнал никого в Шахтере - наверное не было мотивации или ВАРа З.Ы. Бондаренко - пижон, хотя в этом матче проканало
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.09.2023 в 18:59
А я еще ждал, что в Александрии выгонит)))
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0
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shura73 (угледар)
26.09.2023 в 19:01
швед хорошо пристроился.следующий выход на поле весной 2024?
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