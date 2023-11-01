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Оболонь – Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 02.11.2023

Кубок Украины
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Оболонь - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.11.2023 ⋊ Кубок Украины по UA-Футболу

Оболонь – Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 02.11.2023

Фото: ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В еще одном четвертьфинальном матче Кубка Украины встретятся два представителя УПЛ. "Оболонь" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Смогут ли подопечные Иващенко после победы над "Динамо" в 1/8 финала пройти в полуфинал?

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Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 17:00 "Ворскла"

Текстовая трансляция - UA - Футбол

Видеотрансляция - XSPORT, YouTube ФК "Оболонь"

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Содержание

"Оболонь": последние новости

Киевляне сейчас занимают двенадцатое место в УПЛ. Они имеют на своем счету три победы. Стабильности подопечным Валерия Иващенко не хватает. Прошлую свою игру "Оболонь" явно не может занести в актив – 0:3 от "ЛНЗ". Во второй половине встречи "пивовары" рассыпались. У команды ничего не получалось в атаке, а ошибки в защите привели к разгромному результату. В функциональном плане особых проблем нет, а вот над психологией следует работать.

В Кубке Украины киевляне сначала обыграли "Звягель" (1:0), а в предыдущем раунде сотворили главную на данный момент сенсацию - победу над киевским "Динамо" (1:0). Эта игра показала, что подопечные Иващенко в своем лучшем состоянии могут обыграть любого.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев, Черненко, Мороз, Косовский, Тарануха, Краснопир

"Ворскла": последние новости

Полтавчане сейчас занимают девятое место в турнирной таблице. Последние результаты подопечных Скрипника не впечатляют – одна победа, две ничьи и два поражения. Матч против "Металлиста 1925" продемонстрировал, что полтавчанам не удается наладить игру в защите. "Ворскла" пропустила уже 23 гола. В противостоянии с харьковчанами футболисты "Ворсклы" играли активнее, но было много хаоса. На своем поле команда Скрипника не побеждает со второго сентября.

В Кубке Украины полтавчане в предыдущем раунде разгромили "Металлист 1925" – 3:0. Возможно, именно в кубковых соревнованиях коллектив из Полтавы сможет раскрыть свой потенциал и порадует болельщиков, у которых пока немного поводов для радости?

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Сантана, Корниенко – Челядин, Юрченко – Кане, Скляр, Якубу – Степанюк

Личные встречи

Команды за всю историю между собой уже успели сыграть тринадцать матчей – шесть побед полтавчан, пять раз выигрывали киевляне и две ничьи. За эти игры соперники на двоих забили 24 гола. Последний раз соперники играли еще в 2011 году. Тогда "пивовары" на выезде минимально обыграли своего соперника - 1:0.

Последние матчи команд

"Оболонь"

29.10.2023. "Оболонь" – "ЛНЗ" 0:3

20.10.2023. "Оболонь" - "Заря" 2:4

08.10.2023. "Оболонь" - "Металлист 1925" 1:0

01.10.2023. "Оболонь" - "Минай" 1:0

27.09.2023. "Оболонь" – "Динамо" 1:0

"Ворскла"

29.10.2023. "Ворскла" - "Металлист 1925" 2:2

25.10.2023. "Ворскла" – "Днепр-1" 2:3

22.10.2023. "Ворскла" - "Полесье" 0:3

07.10.2023. "Ворскла" - "Колос" 0:0

30.09.2023. "Ворскла" - "Шахтер" 2:1

"Оболонь" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

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"Оболонь" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

По мнению букмекеров фаворитом этого противостояния являются гости, но киевляне доказали, что с ними следует считаться всем соперникам. Безусловно, два поражения подряд в чемпионате не добавляют футболистам "Оболони" положительных эмоций, но и у полтавчан тоже всего одна победа за пять игр. В этом противостоянии не ожидаем большого количества забитых голов, но по одному разу команды должны забить, ведь в защите им надежности не хватает. Прогноз – обе команды забьют (1.90).

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В статье: Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Прогнозы
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Комментарии (1)
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наварін (Київ)
01.11.2023 в 18:53
За Оболонь
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