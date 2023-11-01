Валерий Кривенцов: После необязательного гола команда не поверила в свои силы

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов пришел на послематчевую пресс-конференцию с задержкой. Оно и понятно: настроение после проигранного одесскому "Черноморца" (1:4) кубкового поединка 1/4 финала у наставника луганчан, имевшего разговор с подопечными в раздевалке, было не лучшим.

– Мы серьезно готовились к матчу, – сказал Кривенцов. – Стартовых минут пятнадцать начали мощно, выбегали в атаку. У нас были очень качественные предпосылки для открытия счета. Однако мы не смогли правильно распорядиться мячом. Затем пропустили необязательный гол, и команда не поверила в свои силы. Хотя на протяжении всей игры периодически моменты для взятия ворот соперника были. К сожалению, слишком много единоборств проигрывали в ситуациях "один в один". Так что поздравляю "Черноморец" с победой.

– Насколько много у вас претензий к подопечным?

– Ошибок было достаточно. У нас впереди очень серьезный календарь плюс тяжелые переезды в Польшу. Очень много у нас игр и хотя сейчас нет результата, команда в любом случае руки не опускает. Мы разговаривали с ребятами – все готовы исправить ситуацию.