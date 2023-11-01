  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Валерий Кривенцов: После необязательного гола команда не поверила в свои силы
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валерий Кривенцов: После необязательного гола команда не поверила в свои силы

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

В действиях луганчан было много ошибок

Валерий Кривенцов: После необязательного гола команда не поверила в свои силы

ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов пришел на послематчевую пресс-конференцию с задержкой. Оно и понятно: настроение после проигранного одесскому "Черноморца" (1:4) кубкового поединка 1/4 финала у наставника луганчан, имевшего разговор с подопечными в раздевалке, было не лучшим.

Читайте такжеКубок Украины. Черноморец - Заря 4:1. Хет-трик Штогрина отправил одесситов в полуфинал

– Мы серьезно готовились к матчу, – сказал Кривенцов. – Стартовых минут пятнадцать начали мощно, выбегали в атаку. У нас были очень качественные предпосылки для открытия счета. Однако мы не смогли правильно распорядиться мячом. Затем пропустили необязательный гол, и команда не поверила в свои силы. Хотя на протяжении всей игры периодически моменты для взятия ворот соперника были. К сожалению, слишком много единоборств проигрывали в ситуациях "один в один". Так что поздравляю "Черноморец" с победой.

– Насколько много у вас претензий к подопечным?

– Ошибок было достаточно. У нас впереди очень серьезный календарь плюс тяжелые переезды в Польшу. Очень много у нас игр и хотя сейчас нет результата, команда в любом случае руки не опускает. Мы разговаривали с ребятами – все готовы исправить ситуацию.

По теме
yellow-arrow
Одесса в полуфинале Кубка и бенефис Штогрина. Черноморец – Заря 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Оболонь – Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 02.11.2023
yellow-arrow
Полесье - Александрия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 02.11.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде