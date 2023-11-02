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Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Оболонь - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче четвертьфинала Кубка Украины встретятся два представителя УПЛ, которые сейчас переживают не лучшие времена. "Оболонь" проиграла два тура подряд, а у полтавчан всего одна победа за пять игр. Может, именно в Кубке команды порадуют зрителей интересным футболом? Игра пройдет на "Оболони-Арене" и начнется в 17:00.

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Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 17:00 "Ворскла"

Також матч можно посмотреть на телеканале XSPORT.

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Трансляція матчу Оболонь - Ворскла
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В статье: Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) смотреть футбол онлайн
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