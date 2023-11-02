Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Два полуфиналиста Кубка Украины уже известны – "Шахтер" и "Черноморец". Третьим станет "Полесье" или "Александрия". Эти команды сойдутся в очном противостоянии сегодня, второго ноября, в 15.00.

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02.11.2023. Кубок Украины

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