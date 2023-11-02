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Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Полесье - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

ФК "Олександрія"

UA-Футбол
Новина українською

Два полуфиналиста Кубка Украины уже известны – "Шахтер" и "Черноморец". Третьим станет "Полесье" или "Александрия". Эти команды сойдутся в очном противостоянии сегодня, второго ноября, в 15.00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть матч можно бесплатно на YouTube.

02.11.2023. Кубок Украины

"Полесье" 15:00 "Александрия"

Видеотрансляция - YouTube

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