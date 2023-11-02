Прокопенко: Есть большое желание дойти до финала и выиграть Кубок для Оболони

Защитник "Оболони" Егор Прокопенко поделился ожиданиями накануне противостояния в четвертьфинале Кубка Украины против "Ворсклы".

- Какой настрой на кубковый матч против "Ворсклы"?

- После неудачного выезда в Черкассы уже успели ментально отдохнуть, сделать работу над ошибками и серьезно готовимся к кубковой встрече.

- Клуб впервые в новейшей истории вышел в 1/4 Кубка Украины, какие у вас амбиции на этот турнир?

- ФК "Оболонь" всегда был очень амбициозной и неуступчивой командой, которая может побеждать любого соперника, прошлая кубковая игра с "Динамо" это доказала. Есть большое желание дойти до финала и выиграть кубок для всей оболонской семьи. Но есть конкретная цель, это игра с "Ворсклой", в которой мы отдадим все силы для того, чтобы пройти дальше.

- Что можешь сказать о будущем сопернике - "Ворскле"? Просматривал ли их матчи в этом сезоне?

- "Ворскла" очень хороший соперник с большим опытом выступлений в Премьер-лиге, а также на международной арене. Частично видел матчи с их участием в этом сезоне. В течение недели еще будем изучать соперника, тренерский штаб поможет понять сильные и слабые стороны команды, поэтому, считаю, что подойдем к игре в боевой готовности.

- Последние два поединка против "Зари" и ЛНЗ не принесли желаемого результата. С чем это может быть связано?

- Да, к сожалению, последние два важных поединка проиграли и пропустили 7 мячей, это, мягко говоря, много, учитывая то, что в предыдущих 4 матчах было 0 пропущенных. Надеюсь, что каждый игрок проанализировал ошибки, которые произошли в этих матчах, и команда будет как можно меньше допускать ошибок в следующих матчах.

- Сможет ли команда за такой короткий период переключиться на кубковое противостояние?

- Сразу на следующий день после возвращения из Черкасс нас собрали на стадионе. Прежде чем приступить к работе, тренеры провели общение с футболистами по поводу неудачного матча с ЛНЗ. После этого начался подготовительный период к кубковому противостоянию. Футболисты, которые сыграли тот матч, провели восстановительную тренировку, а все остальные получили полноценную нагрузку. Все футболисты максимально мотивированы и готовятся к следующему противостоянию.

- Ты прошел долгий путь вместе с клубом начиная со Второй лиги Украины до УПЛ. Поделись, пожалуйста, ощущениями от выступлений на самом высоком уровне?

- Да, путь в УПЛ был долгим и непростым, но благодаря мужеству команды мы достигли поставленной цели и имеем возможность играть на лучших стадионах страны - ощущения крайне положительные. К большому сожалению, ситуация в стране не дает возможности для посещения матчей болельщикам, которых очень не хватает на трибунах для полноценного антуража, однако мы имеем такие реалии. Без наших воинов, которые защищают страну мы бы не имели возможности заниматься любимым делом. Поэтому мы бесконечно благодарны защитникам и защитницам, которые защищают Украину.

- Егор, ты сыграл во всех матчах команды в этом сезоне. Как тебе удается справляться с такой нагрузкой?

- Проблем с этим нет. Действительно, я принял участие во всех поединках, но не во всех из них я играл с первых минут. Тренерский штаб вовремя делает ротацию состава и дает возможность каждому получить игровое время, и контролирует чтобы все футболисты подходили к матчу в оптимальной физической форме, - подытожил Прокопенко.