Калитвинцев: Когда сын забил за Александрию в послематчевый пенальти, я подумал: Собака!

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в Кубке Украины над "Александрией" в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.)

"Много эмоций. У нас были моменты победить в основное время, но не хватило паса, чтобы кто-то из игроков поставил точку. Однако это Кубок. Это замечательно. Это футбольный праздник для болельщиков и для нас. Впрочем, завтра уже готовимся к следующему матчу.

Не надо ждать пенальти. Надо все делать за 90 минут. Нас сейчас ожидает много игр, но наша команда имеет настоящий мужской характер. Мы восстановимся и будем готовиться дальше

Когда мой сын забил за "Александрию" в послематчевой одиннадцатиметровой серии, я подумал: "Собака!". Это шутка. Я доволен, что он забил. Я всегда говорю, что когда мы играем друг против друга, то будет хорошо, чтобы мы победили, но мой сын забил. Сегодня так и произошло", - сказал Калитвинцев.