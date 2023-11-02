Ротань: Хочу, чтобы молодая психология игроков не включала режим "все пропало"

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал вылет из четвертьфинала Кубка Украины от "Полесья" в серии пенальти (0:0, 3:4).

"Настоящий ажиотаж, в конце пенальти, лотерея, в которой мы, к сожалению, не победили, поэтому поздравляем "Полесье" с выходом в следующий этап. Мы будем работать. Самое главное теперь восстановиться к матчу в чемпионате с "Днепром-1".

Мы сделаем тактический анализ ошибок. Ребят я поблагодарил, потому что они молодцы, бились до конца. В этой кубковой игре до конца не было понятно, кто победит. Пенальти же – это лотерея, где чуть больше везения было на стороне "Полесья".

Я хочу, чтобы ребята понимали, и их молодая психология не включала режим "все пропало". Это спорт, это футбол. Всегда побеждает сильнейший. А мы должны стать в следующей игре сильнее. Вот и все. Нужно забывать эту игру и уже думать о "Днепре-1", - сказал Ротань.