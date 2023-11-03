Оболонь - Ворскла 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

В четверг, 2 ноября, "Оболонь" проиграла "Ворскле" в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Полтавская команда еще до перерыва обеспечила себе комфортный счет с преимуществом в два мяча. В середине второго тайма гостям поля удалось довести дело до разгрома. Пивовары ничем не смогли ответить.

Таким образом "Ворскла" присоединилась к "Шахтеру", "Черноморцу" и "Полесью" в полуфинале турнира.

Кубок Украины, 1/2 финала

"Оболонь" - "Ворскла" 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69.