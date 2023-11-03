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Оболонь - Ворскла 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча
Полтавчане пробились в полуфинал турнира
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, 2 ноября, "Оболонь" проиграла "Ворскле" в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Полтавская команда еще до перерыва обеспечила себе комфортный счет с преимуществом в два мяча. В середине второго тайма гостям поля удалось довести дело до разгрома. Пивовары ничем не смогли ответить.
Таким образом "Ворскла" присоединилась к "Шахтеру", "Черноморцу" и "Полесью" в полуфинале турнира.
Кубок Украины, 1/2 финала
"Оболонь" - "Ворскла" 0:3
Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69.