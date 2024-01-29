Сегодня состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Сегодня, в понедельник, 29-го января, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре примут участие четыре команды, которые в итоге будут разбиты на две игровые пары:

"Шахтер" (Донецк);

"Ворскла (Полтава);

"Черноморец" (Одесса);

"Полесье" (Житомир).

Начало процедуры – в 13:00. Жребий будет "слепым", то есть не будет использоваться принцип посева. Базовая дата матчей – третье апреля.

Финал Кубка Украины 2023/24 запланирован на 15-е мая.