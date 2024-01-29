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Сегодня состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины
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Сформируются две игровые пары

Сегодня состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Колаж - УАФ

Новина українською

Сегодня, в понедельник, 29-го января, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре примут участие четыре команды, которые в итоге будут разбиты на две игровые пары:

  • "Шахтер" (Донецк);
  • "Ворскла (Полтава);
  • "Черноморец" (Одесса);
  • "Полесье" (Житомир).

Начало процедуры – в 13:00. Жребий будет "слепым", то есть не будет использоваться принцип посева. Базовая дата матчей – третье апреля.

Финал Кубка Украины 2023/24 запланирован на 15-е мая.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Игорь Семйон
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