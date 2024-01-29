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Кубок Украины. Полуфинал. Прямая видеотрансляция жеребьевки

Кубок Украины

Жеребьевка Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 29.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кубок Украины. Полуфинал. Прямая видеотрансляция жеребьевки

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

Новина українською

В понедельник, 29-го января, состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2023/24. Процедура состоится в Киеве в Доме футбола. Начало – в 13:00.

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В процедуре примут участие четыре клуба, которые сформируют две игровые пары: "Шахтер", "Черноморец", "Полесье", "Ворскла". Жребий будет "слепым", то есть – без посева.

Смотреть онлайн прямую трансляцию жеребьевки можно на YouTube.

Кубок Украины. Жеребьевка

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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