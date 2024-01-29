Кубок Украины. Полуфинал. Прямая видеотрансляция жеребьевки

В понедельник, 29-го января, состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2023/24. Процедура состоится в Киеве в Доме футбола. Начало – в 13:00.

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В процедуре примут участие четыре клуба, которые сформируют две игровые пары: "Шахтер", "Черноморец", "Полесье", "Ворскла". Жребий будет "слепым", то есть – без посева.

Смотреть онлайн прямую трансляцию жеребьевки можно на YouTube.

Кубок Украины. Жеребьевка