Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Полуфинал. Прямая видеотрансляция жеребьевки
Жеребьевка Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 29.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
В понедельник, 29-го января, состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2023/24. Процедура состоится в Киеве в Доме футбола. Начало – в 13:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В процедуре примут участие четыре клуба, которые сформируют две игровые пары: "Шахтер", "Черноморец", "Полесье", "Ворскла". Жребий будет "слепым", то есть – без посева.
Смотреть онлайн прямую трансляцию жеребьевки можно на YouTube.
Кубок Украины. Жеребьевка
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Обнародованы оценки Яремчука за матч с Атлетико
- Кубок Азии-2023. Таджикистан - ОАЭ 1:1(5:3). Безумный финал поединка и серия пенальти. ВИДЕО
- Анчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ
- Стала известна дата жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн