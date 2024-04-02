Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Завтра, в третий день апреля состоится долгожданный первый полуфинал Кубка Украины. Предыдущая стадия национального кубкового турнира прошла аж осенью, поэтому украинские болельщики заждались поединков на вылет.

На "Арене Львов" "горняки" под руководством Марино Пушича сыграют против команды Романа Григорчука.

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В своих последних матчах обе команды одержали разгромные победы. В частности, в предыдущем туре УПЛ "Шахтер" результативно переиграл в Киеве "Оболонь" - со счетом 3:0. А "Черноморец" в Житомире разгромил "Полесье" - 4:1.

Что касается четвертьфинала Кубка, то донецкий коллектив одолел перволиговую "Викторию", а одесская команда не оставила шансов для луганской "Зари".

Матч полуфинала Кубка Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Черноморец" состоится в четверг, 3-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).