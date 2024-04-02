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Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3.04.2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

shakhtar.com

Новина українською

Завтра, в третий день апреля состоится долгожданный первый полуфинал Кубка Украины. Предыдущая стадия национального кубкового турнира прошла аж осенью, поэтому украинские болельщики заждались поединков на вылет.

На "Арене Львов" "горняки" под руководством Марино Пушича сыграют против команды Романа Григорчука.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В своих последних матчах обе команды одержали разгромные победы. В частности, в предыдущем туре УПЛ "Шахтер" результативно переиграл в Киеве "Оболонь" - со счетом 3:0. А "Черноморец" в Житомире разгромил "Полесье" - 4:1.

Что касается четвертьфинала Кубка, то донецкий коллектив одолел перволиговую "Викторию", а одесская команда не оставила шансов для луганской "Зари".

Матч полуфинала Кубка Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Черноморец" состоится в четверг, 3-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
02.04.2024 в 22:26
Байка пана Дикого, про мільйонну аудиторію УПЛ тб, це велика і примітивна брехня. Сама популярне інтернет тв МЕГОГО, в часи найбільшого підйому мали всього 400 000 оплачених підписок! Не кількість скачувань додатку, і не т. з., унікальних споживачів, до яких відноситься будь хто, шо хоч раз, переглянув шось з безкоштовного! А ті хто оплачує підписку і має доступ до каналів! І це ж не обов'язково любителі спорту, футболу і УПЛ! Підписники мають змогу дивитись футбол, але далеко не всі мають бажання. На той час, друга ОЛЛ тв, з її футболами, мала, тільки 200 000 передплатників! Самі футболи, мали загальну аудиторію, шось більше мільйона. Але їх транслювали, практично всі кабельні мережі країни, з кожного утюга! Sweet i Київстар тв, і інший дрібязок, навіть теоритично не здатні і 10ї частини того забезпечити. У ліги не буде рекламодавців і спонсорів, ящо її ніхто не бачить!Цих гравців ніхто не купить бо не бачить. Час з паном Диким - це згаяний час!
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
02.04.2024 в 22:26
Байка пана Дикого, про мільйонну аудиторію УПЛ тб, це велика і примітивна брехня. Сама популярне інтернет тв МЕГОГО, в часи найбільшого підйому мали всього 400 000 оплачених підписок! Не кількість скачувань додатку, і не т. з., унікальних споживачів, до яких відноситься будь хто, шо хоч раз, переглянув шось з безкоштовного! А ті хто оплачує підписку і має доступ до каналів! І це ж не обов'язково любителі спорту, футболу і УПЛ! Підписники мають змогу дивитись футбол, але далеко не всі мають бажання. На той час, друга ОЛЛ тв, з її футболами, мала, тільки 200 000 передплатників! Самі футболи, мали загальну аудиторію, шось більше мільйона. Але їх транслювали, практично всі кабельні мережі країни, з кожного утюга! Sweet i Київстар тв, і інший дрібязок, навіть теоритично не здатні і 10ї частини того забезпечити. У ліги не буде рекламодавців і спонсорів, ящо її ніхто не бачить!Цих гравців ніхто не купить бо не бачить. Час з паном Диким - це згаяний час!
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